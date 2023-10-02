🦇 Evo-Fledermäuse: Auswahlkampf: 2.–9. Okt.

Spiel mit der Fledermäuse-Entwicklung!

⚔️ Herausforderung: 6.–9. Okt.

🪦Gestörte Ruhestätte: 9.–16. Okt.

Hüte dich vor den Grabsteinen!

⚔️ Herausforderung: 13.–16. Okt. *Hol dir dein Gratis-Kampfbanner!



🍬Süßes oder Saures: 16.–23. Okt.

Sind die Kürbisse hier gut oder schlecht?

⚔️ Herausforderung: 20.–23. Okt.

🐖Schweinemanie: 23.–30. Okt.

Gegnerische Schweine ... überall gegnerische Schweine!

⚔️ Herausforderung: 27.–30. Okt. *Hol dir dein Gratis-Emote!



👻Willkommen in Ghulstadt: 30. Okt.–6. Nov.

Einfach nur gruselig!

⚔️ Herausforderung: 3.–6. Nov. *Hol dir dein Gratis-Kampfbanner!