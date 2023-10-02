CLASH-O-WEEN-SAISON
Willkommen Freunde des Gruselns, zu dieser schaurig-schönen Saison ... CLASH-O-WEEN!
Wir haben Süßes und Saures für euch auf Lager. Außerdem gibt‘s eine neue Kartenentwicklung!
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NEUE ENTWICKLUNG
Was ist cooler als Fledermäuse? VAMPIRFLEDERMÄUSE! Jedes dritte Mal, wenn sie ausgespielt werden, entwickeln sich die Fledermäuse. Dann heilen sie sich mit jedem Angriff und können ihre Trefferpunkte sogar über das Maximum hinaus erhöhen!
EREIGNISSE UND HERAUSFORDERUNGEN
🦇 Evo-Fledermäuse: Auswahlkampf: 2.–9. Okt.
Spiel mit der Fledermäuse-Entwicklung!
⚔️ Herausforderung: 6.–9. Okt.
🪦Gestörte Ruhestätte: 9.–16. Okt.
Hüte dich vor den Grabsteinen!
⚔️ Herausforderung: 13.–16. Okt. *Hol dir dein Gratis-Kampfbanner!
🍬Süßes oder Saures: 16.–23. Okt.
Sind die Kürbisse hier gut oder schlecht?
⚔️ Herausforderung: 20.–23. Okt.
🐖Schweinemanie: 23.–30. Okt.
Gegnerische Schweine ... überall gegnerische Schweine!
⚔️ Herausforderung: 27.–30. Okt. *Hol dir dein Gratis-Emote!
👻Willkommen in Ghulstadt: 30. Okt.–6. Nov.
Einfach nur gruselig!
⚔️ Herausforderung: 3.–6. Nov. *Hol dir dein Gratis-Kampfbanner!
👑 Klassisches Königliches Turnier 👑
7.–11. Okt.
👑 Dreifachelixier-Turnier 👑
21.–25. Okt.
GRUSELIGE DESIGNS
Hol dir im Shop den Turmskin Verfluchte Küche.
Denk daran, dir deine Gratisbelohnungen von den Herausforderungen abzuholen!