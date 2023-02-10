ÜBERARBEITUNG VON SAISONS

Unser Hauptziel hierbei ist es, Saisons für Spieler interessanter zu gestalten und ihnen neue Wege zu bieten, im Spiel den gewünschten Fortschritt zu erzielen.

Pass-Royale-Update



Wir aktualisieren und verbessern den Pass Royale! Das bedeutet, wir überarbeiten das Design und bieten verschiedenen Spielern verschiedene Optionen an. Es wird auch vielfältigere Belohnungen geben!





Verbesserung des Ereignismenüs



Als Teil der Saisonüberarbeitung wollen wir dem Ereignis-Menü (über das Herausforderungen gespielt werden) einen größeren Nutzen verleihen. Herausforderungen werden spannender und sie bieten bessere Belohnungen.

Wir wollen außerdem die unterhaltsamen Spielmodi, die bei der Community gut ankommen, länger im Spiel behalten. Du wirst sie in diesem Menü finden können. Stell dir eine Welt vor, in der du dauerhaft mit dem Supermagieschützen spielen kannst!







Saisonwährung & Saisonshop



Die Worte „Währung“ und „Shop“ genügen bereits, um Spieler genervt aufstöhnen zu lassen.



Diese Änderungen sollten dir aber gefallen!



Wir haben euer Feedback erhört. Belohnungen für Ereignisse ließen … zu wünschen übrig.



Unser neuer Plan ist es, eine Saisonwährung einzuführen, die durch das Spielen von Herausforderungen verdient werden kann! Diese kann dann im Saisonshop für die Gegenstände deiner Wahl ausgeben werden.



Keine Goldkisten mehr bei 8 Siegen. Mehr Möglichkeiten zu spielen und Fortschritte zu erzielen!