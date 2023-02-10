ROADMAP FÜR 2023
Wir sind zwar bereits in das Jahr gestartet, aber wir möchten euch gerne mitteilen, woran wir arbeiten und was ihr in den kommenden 6 Monaten vom Spiel erwarten könnt.
Bald im Spiel verfügbar:
ÜBERARBEITUNG VON SAISONS
Unser Hauptziel hierbei ist es, Saisons für Spieler interessanter zu gestalten und ihnen neue Wege zu bieten, im Spiel den gewünschten Fortschritt zu erzielen.
Pass-Royale-Update
Wir aktualisieren und verbessern den Pass Royale! Das bedeutet, wir überarbeiten das Design und bieten verschiedenen Spielern verschiedene Optionen an. Es wird auch vielfältigere Belohnungen geben!
Verbesserung des Ereignismenüs
Als Teil der Saisonüberarbeitung wollen wir dem Ereignis-Menü (über das Herausforderungen gespielt werden) einen größeren Nutzen verleihen. Herausforderungen werden spannender und sie bieten bessere Belohnungen.
Wir wollen außerdem die unterhaltsamen Spielmodi, die bei der Community gut ankommen, länger im Spiel behalten. Du wirst sie in diesem Menü finden können. Stell dir eine Welt vor, in der du dauerhaft mit dem Supermagieschützen spielen kannst!
Saisonwährung & Saisonshop
Die Worte „Währung“ und „Shop“ genügen bereits, um Spieler genervt aufstöhnen zu lassen.
Diese Änderungen sollten dir aber gefallen!
Wir haben euer Feedback erhört. Belohnungen für Ereignisse ließen … zu wünschen übrig.
Unser neuer Plan ist es, eine Saisonwährung einzuführen, die durch das Spielen von Herausforderungen verdient werden kann! Diese kann dann im Saisonshop für die Gegenstände deiner Wahl ausgeben werden.
Keine Goldkisten mehr bei 8 Siegen. Mehr Möglichkeiten zu spielen und Fortschritte zu erzielen!
Eine weitere Sache, an der wir momentan arbeiten:
Neues Gameplay
Dies ist unsere wichtigste und spannendste Änderung und wir freuen uns darauf, sie euch vorstellen zu können. Wir werden allerdings noch ein wenig warten müssen, bevor wir etwas Bedeutsames dazu verraten können.
Wir können euch bereits sagen, dass wir dem Clash Royale-Gameplay mehr Tiefgang geben werden, indem wir es dir ermöglichen, neue Kräfte für deine Lieblingskarten freizuschalten.
Dieses neue Gameplay-Element wird zusammen mit einem neuen Kartenlevel (15) eingeführt und bei der Veröffentlichung für eine ganze Menge Karten verfügbar sein.
DAS WAR‘S!
Also, nicht wirklich. Wir haben geplant, dieses Jahr noch weitere neue Funktionen und mehr cooles Zeug hinzuzufügen, aber die erste Jahreshälfte sollte damit abgedeckt sein.
Bitte beachte, dass sich all dies in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet und möglicherweise geändert wird.
Teile uns deine Gedanken und dein Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen mit:
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team