Clash Royale League-Herausforderung!
Erreiche die 20 Siege!
Beweise dein Können und schau, ob du das Zeug dazu hast, ein Clash Royale Profi-Spieler zu sein!
Millionen von Spielern werden gegeneinander antreten, nur wenige werden 20 Siege erreichen können!
CRL-20-Siege-Herausforderung
Live vom:
21. bis 26. März (PST)
Dein Ziel: 20 Siege in einem Lauf erzielen.
3 Niederlagen und du bist raus.
3 kostenlose Eintritte, danach: 10 Juwelen Wiedereintritt
Baue dein eigenes Deck
Herausforderung mit maximalem Kartenlevel 9
Wenn du die CRL-20-Siege-Herausforderung schaffst, hast du sofort Anspruch auf zwei Online-Qualifikationsturniere:
1) CRL Qualifikationsturniere - der nächste Schritt zu deiner Chance, einem CRL-Team beizutreten.
2) WCG-Qualifikationsturnier - deine Chance, an der WCG 2019 in Xi'an teilzunehmen und deine Region zu vertreten.
Gib mit einem exklusiven Emote an!
Die Gewinner der CRL-Herausforderung erhalten auch dieses exklusive Emote, und an diejenigen, die gegen jemanden antreten, der dieses Emote spammt.... viel Glück!
Schalte bei anderen Spielern ein und sehe dir ihre Reise, zu den 20 Siegen, an:
BigSpin - ansehen und abonnieren
JoJonas - ansehen und abonnieren
Algrin - ansehen und abonnieren
Flobby - ansehen und abonnieren
Morten - ansehen und abonnieren
Schreibe uns auf Twitter, wie weit du es geschafft hast: @ClashRoyaleDE und @EsportsRoyaleEN
Viel Glück,
dein Clash Royale-Team