Beweise dein Können und schau, ob du das Zeug dazu hast, ein Clash Royale Profi-Spieler zu sein!



Millionen von Spielern werden gegeneinander antreten, nur wenige werden 20 Siege erreichen können!



CRL-20-Siege-Herausforderung

Live vom: 21. bis 26. März (PST)

Dein Ziel: 20 Siege in einem Lauf erzielen.



3 Niederlagen und du bist raus.



3 kostenlose Eintritte, danach: 10 Juwelen Wiedereintritt



Baue dein eigenes Deck



Herausforderung mit maximalem Kartenlevel 9



Wenn du die CRL-20-Siege-Herausforderung schaffst, hast du sofort Anspruch auf zwei Online-Qualifikationsturniere:



1) CRL Qualifikationsturniere - der nächste Schritt zu deiner Chance, einem CRL-Team beizutreten.



2) WCG-Qualifikationsturnier - deine Chance, an der WCG 2019 in Xi'an teilzunehmen und deine Region zu vertreten.



Mehr Infos: CRL Q&A und WCG 2019