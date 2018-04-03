Jetzt, da die Clash Royale League Herausforderung vorüber ist, möchten wir einige tolle Neuigkeiten zu den Pro-Teams mit euch teilen, die 2018 an der CRL teilnehmen werden.

Das Interesse, das wir von zahlreichen tollen Teams aus aller Welt erhalten haben, war enorm. Letztendlich haben wir uns für die Teams entschieden, die unserer Meinung nach am besten dazu in der Lage sind, die CRL langfristig voranzubringen und euch Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu liefern!

Ohne weitere Umschweife präsentieren wir euch nun eure europäischen und nordamerikanischen CRL-Teams für 2018!