CRL: Vorstellung der Teams! (EU/NA)
Jetzt, da die Clash Royale League Herausforderung vorüber ist, möchten wir einige tolle Neuigkeiten zu den Pro-Teams mit euch teilen, die 2018 an der CRL teilnehmen werden.
Das Interesse, das wir von zahlreichen tollen Teams aus aller Welt erhalten haben, war enorm. Letztendlich haben wir uns für die Teams entschieden, die unserer Meinung nach am besten dazu in der Lage sind, die CRL langfristig voranzubringen und euch Wettkämpfe auf höchstem Niveau zu liefern!
Ohne weitere Umschweife präsentieren wir euch nun eure europäischen und nordamerikanischen CRL-Teams für 2018!
Im Laufe der nächsten Monate werden die Teams damit beschäftigt sein, ihre Spielerlisten zusammenzustellen und sich auf die Premiere der Clash Royale League vorzubereiten. Bleibt also dran, um zu erfahren, welche Spieler von welchen Teams aufgenommen werden.
Solltest du einer der 6.723 Gewinner der CRL-Herausforderung sein: Herzlichen Glückwunsch! Wir werden dir in den kommenden Tagen eine besondere Nachricht schicken. Behalte also deinen Posteingang im Spiel im Auge, um mehr zu erfahren!
Wie immer freuen wir uns darauf, eure Fragen und Kommentare auf Facebook, Twitter oder im Forum zu lesen.
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale-Team