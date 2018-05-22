Clash Royale Nations Cup!
Teams aus der ganzen Welt bereiten sich auf den Nations Cup vor! Mehr als 60 Teams werden ab dem 21. Mai antreten. Sie alle haben das gleiche Ziel: Weltmeister werden!
Der Wettkampf ist in vier Phasen unterteilt:
Eisphase (21. Mai - 14. Juni): In der Eisphase werden alle Nationalteams, unterteilt basierend auf ihrer Region, um einen Platz in der Gruppenphase kämpfen. Nur 32 Teams werden die nächste Phase erreichen. Die Eisphase startet am 21. Mai und endet in der zweiten Woche im Juni.
Windphase (15. Juni - 12. Juli): In der Windphase werden die verbleibenden 32 Nationalteams in acht Gruppen mit jeweils vier Teams unterteilt. Die Windphase läuft im selben Format wie die Gruppenphase bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Die ersten zwei Teams aus jeder Gruppe kommen weiter in die K.O. Runde. Die Windphase läuft vom 15. Juni bis zum 12. Juli.
Blitzphase (15. Juli - 22. Juli): Die Blitzphase besteht aus den Achtel- und den nachfolgenden Viertelfinali. Das Achtelfinale findet zwischen dem 15. und 18. Juli statt und das Viertelfinale am 21. und 22. Juli.
Feuerphase (29. Juli): Die Feuerphase ist die letzte Etappe des Turniers und wird auf Teneriffa (Spanien) vor Ort ausgetragen. Hier werden die beiden Halbfinali und das große Finale stattfinden, in dem wir das Champion-Team kennenlernen werden! Alle Kämpfe der Feuerphase werden am 29. Juli ausgetragen.
Die Schweiz und Deutschland sind auch vertreten. Hier sind die Gruppen der beiden Teams:
Die Spiele von der Schweiz und Deutschland finden zu diesen Zeiten statt:
Schweiz vs Slowakei – 25. Mai 2018 – 18 Uhr
Deutschland vs Zypern – 30.Mai 2018 – 20 Uhr
Schweiz vs Vereinigtes Königreich – 1.Juni 2018 – 19 Uhr
Deutschland vs Finnland – 7. Juni 2018 – 20 Uhr
Schweiz vs Russland – 8. Juni 2018 – 18 Uhr
CR Nations ist ein riesiges Turnier! Ihr könnt auf der offiziellen Seite sehen, welche Teams mit welchem Aufgebot antreten und immer auf dem neuesten Stand bleiben! (In englischer Sprache.)
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale Team