Clash Royale's zweiter Geburtstag!
Morgen, am Freitag, den 2. März, wird Clash Royale zwei Jahre alt! Dieses Jahr feiern wir diesen Anlass mit einer besonderen Jahrestag-Herausforderung, bei der sowohl alte als auch neue Karten im Mittelpunkt stehen. Selbstverständlich gibt es auch einige Geburtstagsgeschenke!
Die Jahrestag-Herausforderung läuft vom 2. bis zum 5. März:
Runde 1 – Retro-Royale
: Spiele nur mit Karten, die es schon
vor
dem globalen Launch gab!
Runde 2 – Modern-Royale
: Spiele mit allen Karten, die
seit
dem globalen Launch veröffentlicht wurden!
Schau dieses Wochenende im Shop vorbei und hole dir deinen kostenlosen Siegesgoldschub und einige andere Geschenke ab!
VIELEN DANK an ALLE, die in den letzten beiden Jahren Clash Royale gespielt haben! Es war eine verrückte Zeit, aber sie ist noch lange nicht vorbei! Vergesst nicht, uns eure Wünsche über unsere sozialen Kanäle, reddit oder Discord mitzuteilen!
Wir sehen uns in der Arena!
Euer Clash Royale-Team