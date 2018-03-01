Morgen, am Freitag, den 2. März, wird Clash Royale zwei Jahre alt! Dieses Jahr feiern wir diesen Anlass mit einer besonderen Jahrestag-Herausforderung, bei der sowohl alte als auch neue Karten im Mittelpunkt stehen. Selbstverständlich gibt es auch einige Geburtstagsgeschenke!

Die Jahrestag-Herausforderung läuft vom 2. bis zum 5. März: