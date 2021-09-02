COMMUNITY-UPDATE
Hey!
Hier haben wir einige Sachen für euch, an denen das Clash Royale-Team gearbeitet hat!
DAS HAT DAS TEAM GEPLANT:
Das Team von Clash Royale arbeitet hart an einem brandneuen Update.
In den letzten Updates ging es vorrangig darum, das Spiel für Spieler besser zu machen, die noch nicht das höchste Level erreicht haben.
Mit Magischen Gegenständen und der neuen Menge an Gold (sowie anderen Features) konnten wir diesen Spielern behilflich sein. Diese Änderungen haben unseren Topspielern jedoch nicht besonders geholfen.
Dieses Update konzentriert sich auf Spieler auf hohen Leveln. Es gibt mehr, noch nie dagewesene, Gameplay-Änderungen für euch.
Da dieses Update das Gameplay ändert, benötigen wir noch ein wenig Zeit, um das Balancing bzw. die Mechaniken auszutarieren, um euch das optimale Spielerlebnis ermöglichen zu können.
Wir freuen uns schon sehr darauf, dies euch so bald wie möglich zur Verfügung stellen zu können.
In der Zwischenzeit haben wir einen Monat voller cooler Inhalte, die das Warten leichter machen!
NEUE SAISON (VORSCHAU):
Am 6. September startet die neue Saison!
Es gibt nicht nur super Belohnungen, sondern auch eine coole neue Arena dafür.
Willkommen in der Küche des Scharfrichters!
BALANCEÄNDERUNGEN:
Es gibt einige Spielbalance-Änderungen!
Diese Änderungen gelten nach der Wartungspause am 6. September.
Morgen erfahrt ihr alle Änderungen.
STIMMT FÜR PARTYMODUS-HERAUSFORDERUNGEN AB:
Ihr hattet Spaß mit Boosts für Karten, jetzt könnt ihr auch über Partymodi-Herausforderungen abstimmen!
Ihr stimmt wöchentlich zwischen 3 Partymodus-Herausforderungen ab, die jeweils für 7 Tage verfügbar sind und nach jeder Woche während des Monats rotieren. Folgende Kategorien gibt es:
3. September: Klassische Solomodi
10. September: Beschwörermodi:
17. September: Solo-Eroberungsmodi
24. September: Duomodi
Wir freuen uns auf die Ergebnisse!
DAS WAR NOCH NICHT ALLES!
Ihr könnt euch auch in Scharfrichter-Auswahlkämpfen, Mega-Touchdowns, Dreifach-Auswahlkämpfen und Kronen-K.-o.-Herausforderungen coole Belohnungen holen!
Am 11. September gibt es das erste globale Turnier und danach am 24. September ein globales Turnier im Doppelelixier-Modus.
Außerdem warten im Shop ein paar tolle Angebote auf euch, falls ihr euren Fortschritt beschleunigen wollt!