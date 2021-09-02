Das Team von Clash Royale arbeitet hart an einem brandneuen Update.



In den letzten Updates ging es vorrangig darum, das Spiel für Spieler besser zu machen, die noch nicht das höchste Level erreicht haben.



Mit Magischen Gegenständen und der neuen Menge an Gold (sowie anderen Features) konnten wir diesen Spielern behilflich sein. Diese Änderungen haben unseren Topspielern jedoch nicht besonders geholfen.



Dieses Update konzentriert sich auf Spieler auf hohen Leveln. Es gibt mehr, noch nie dagewesene, Gameplay-Änderungen für euch.



Da dieses Update das Gameplay ändert, benötigen wir noch ein wenig Zeit, um das Balancing bzw. die Mechaniken auszutarieren, um euch das optimale Spielerlebnis ermöglichen zu können.



Wir freuen uns schon sehr darauf, dies euch so bald wie möglich zur Verfügung stellen zu können.



In der Zwischenzeit haben wir einen Monat voller cooler Inhalte, die das Warten leichter machen!