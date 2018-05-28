CRL lateinamerikanische Teams!
Die Kämpfe der Clash Royale League Herbstsaison gehen bald los! Wir haben die Herbstsaison mit dem Vorstellen der europäischen und nordamerikanischen Teams eingeleitet und fühlen uns geehrt, euch nun die lateinamerikanischen Teams vorzustellen - mit Spielern aus Zentralamerika und Südamerika!
Ein weiteres Mal ein GROßES Dankeschön an alle E-Sport Organisationen, die in der lateinamerikanischen Region Interesse gezeigt haben! Wir wissen die Begeisterung und die Unterstützung der Organisationen, als auch die der leidenschaftlichen Spieler zu schätzen!
Ohne weiteres - hier sind eure lateinamerikanischen CRL-Teams für 2018!
Da sich der August schnell nähert, befinden sich die Teams mitten in den Vorbereitungen für die Herbstsaison. Sie alle haben die Hoffnung Ende 2018 im Weltfinale zu stehen.
Bleibt dran, für mehr Informationen über die Herbstsaison der CRL und um zu sehen, welche Gewinner der CRL Herausforderung es in die CRL Teams schaffen!
Wie immer, teilt uns eure Fragen und Kommentare bei reddit oder im Forum mit.
Wir sehen uns in der Arena,
Das Clash Royale-Team