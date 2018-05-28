Die Kämpfe der Clash Royale League Herbstsaison gehen bald los! Wir haben die Herbstsaison mit dem Vorstellen der europäischen und nordamerikanischen Teams eingeleitet und fühlen uns geehrt, euch nun die lateinamerikanischen Teams vorzustellen - mit Spielern aus Zentralamerika und Südamerika!

Ein weiteres Mal ein GROßES Dankeschön an alle E-Sport Organisationen, die in der lateinamerikanischen Region Interesse gezeigt haben! Wir wissen die Begeisterung und die Unterstützung der Organisationen, als auch die der leidenschaftlichen Spieler zu schätzen!

Ohne weiteres - hier sind eure lateinamerikanischen CRL-Teams für 2018!