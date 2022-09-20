World Finals Viewing Partys
Die Clash Royale League World Finals sind dieses Wochenende! Um dieses Event wirklich besonders zu machen, haben wir einige coole Viewing Partys organisiert, bei denen du die Spiele in Livestreams miterleben kannst. Wenn du in der Nähe bist, kannst du hier die Show genießen!
Jakarta, Indonesien – INSTAGRAM
Veranstaltungsort: MALACCA TOAST KEDOYA
Adresse: JI. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesien –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 14:00–01:00 Uhr
Stream beginnt: 20:00 Uhr
Anmeldung:
Manila, Philippinen- INSTAGRAM
Veranstaltungsort: Flight 88
Adresse: Scout Borromeo Str. 22, Diliman, Quezon-Stadt, 1103 Metro Manila, Philippinen –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 15:00–02:00 Uhr
Stream beginnt: 21:00 Uhr
Anmeldung:
Singapur - INSTAGRAM
Veranstaltungsort: Pop Mart Flagshipstore
Adresse: Pop Mart Flagshipstore Funan, #01-02 –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 23.09. und 24.09.: 16:00–20:00 Uhr (25.09.: 16:00–18:00 Uhr)
Stream beginnt: 21:00 Uhr
Keine Anmeldung notwendig
Taipeh, Taiwan - INSTAGRAM
Veranstaltungsort: Borges Place
Adresse:441 Mingshui Road, Zhongshan Dist., Taipeh-Stadt, Taiwan –
Termine: 24.09. / 25.09.
Einlass: 15:00–02:00 Uhr
Stream beginnt: 21:00 Uhr
Anmeldung:
Tokio, Japan
Veranstaltungsort: Akihabara Esports Square
Adresse: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokio –
Termine: 24.09. / 25.09.
Einlass: 15:00–6:00 Uhr
Stream beginnt: 22:00 Uhr
Anmeldung:
Berlin, Deutschland
Veranstaltungsort: LvL Gaming
Adresse: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Deutschland –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 09:00–02:00 Uhr
Stream beginnt: 15:00 Uhr
Keine Anmeldung notwendig
London, Vereinigtes Königreich – INSTAGRAM
Veranstaltungsort: Melt Down
Adresse: 342 Caledonian Road, London N1 1BB, Vereinigtes Königreich –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 08:00–02:00 Uhr
Stream beginnt: 8:00 Uhr
Keine Anmeldung notwendig
Madrid, Spanien - INSTAGRAM
Veranstaltungsort: Elite Gaming Center
Adresse: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spanien –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 09:00–22:00 Uhr
Stream beginnt: 15:00 Uhr
Keine Anmeldung notwendig
Paris, Frankreich - INSTAGRAM
Veranstaltungsort: Melt Down
Adresse: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, Frankreich –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 09:00–02:00 Uhr
Stream beginnt: 15:00 Uhr
Keine Anmeldung notwendig
Rom, Italien - INSTAGRAM
Veranstaltungsort: White Rabbit
Adresse: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Rom RM, Italien –
Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.
Einlass: 09:00–02:00 Uhr
Stream beginnt: 15:00 Uhr
Keine Anmeldung notwendig
Viel Glück an die Finalisten! Wir können es kaum abwarten,das Finale mit euch anzuschauen!
Wir sehen uns in der Arena!