20. Sept. 2022
Blog – Clash Royale

CRL World Finals Viewing Partys!

Die Clash Royale League World Finals sind dieses Wochenende! Um dieses Event wirklich besonders zu machen, haben wir einige coole Viewing Partys organisiert, bei denen du die Spiele in Livestreams miterleben kannst. Wenn du in der Nähe bist, kannst du hier die Show genießen!

Jakarta, Indonesien – INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: MALACCA TOAST KEDOYA

  • Adresse: JI. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesien –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 14:00–01:00 Uhr

  • Stream beginnt: 20:00 Uhr

  • Anmeldung:

    HIER

Manila, Philippinen- INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: Flight 88

  • Adresse: Scout Borromeo Str. 22, Diliman, Quezon-Stadt, 1103 Metro Manila, Philippinen –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 15:00–02:00 Uhr

  • Stream beginnt: 21:00 Uhr

  • Anmeldung:

    HIER

Singapur - INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: Pop Mart Flagshipstore

  • Adresse: Pop Mart Flagshipstore Funan, #01-02 –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 23.09. und 24.09.: 16:00–20:00 Uhr (25.09.: 16:00–18:00 Uhr)

  • Stream beginnt: 21:00 Uhr

  • Keine Anmeldung notwendig

Taipeh, Taiwan - INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: Borges Place

  • Adresse:441 Mingshui Road, Zhongshan Dist., Taipeh-Stadt, Taiwan –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 15:00–02:00 Uhr

  • Stream beginnt: 21:00 Uhr

  • Anmeldung:

    HIER

Tokio, Japan

  • Veranstaltungsort: Akihabara Esports Square

  • Adresse: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokio –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 15:00–6:00 Uhr

  • Stream beginnt: 22:00 Uhr

  • Anmeldung:

    HIER

Berlin, Deutschland

  • Veranstaltungsort: LvL Gaming

  • Adresse: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Deutschland –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 09:00–02:00 Uhr

  • Stream beginnt: 15:00 Uhr

  • Keine Anmeldung notwendig

London, Vereinigtes Königreich – INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: Melt Down

  • Adresse: 342 Caledonian Road, London N1 1BB, Vereinigtes Königreich –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 08:00–02:00 Uhr

  • Stream beginnt: 8:00 Uhr

  • Keine Anmeldung notwendig

Madrid, Spanien - INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: Elite Gaming Center

  • Adresse: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spanien –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 09:00–22:00 Uhr

  • Stream beginnt: 15:00 Uhr

  • Keine Anmeldung notwendig

Paris, Frankreich - INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: Melt Down

  • Adresse: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, Frankreich –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 09:00–02:00 Uhr

  • Stream beginnt: 15:00 Uhr

  • Keine Anmeldung notwendig

Rom, Italien - INSTAGRAM

  • Veranstaltungsort: White Rabbit

  • Adresse: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Rom RM, Italien –

    Auf Google Maps ansehen

  • Termine: 23.09. / 24.09. / 25.09.

  • Einlass: 09:00–02:00 Uhr

  • Stream beginnt: 15:00 Uhr

  • Keine Anmeldung notwendig

Viel Glück an die Finalisten! Wir können es kaum abwarten,das Finale mit euch anzuschauen!

Wir sehen uns in der Arena!