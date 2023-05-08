EREIGNISMENÜ: KRONEN & TRUHEN
ÄNDERUNGEN AM EREIGNISMENÜ
Ab dem Juni-Update können Spieler in Ereignissen Kronen und Truhen verdienen.
Du kannst Kronen verdienen, indem du Ereigniskämpfe spielst. Für Siege in Ereigniskämpfen bekommst du Truhen.
Als Ereignisse gelten die drei Kategorien im Ereignismenü.
WARUM WURDEN SIE ENTFERNT?
Unser Ziel war es, das Kern-Gameplay von Clash Royale (den Trophäenpfad und Legendenpfad) von den Casual-Ereignissen zu trennen. Wir haben allerdings ganz klar einen Fehler gemacht. Du kannst hier Truhen und Kronen sowie hier Saisonmarken verdienen!
Wir wollten nicht deinen gesamten Fokus auf Ereignisse lenken – selbst, wenn du sie nicht unbedingt spielen wolltest – nur weil diese der beste Weg waren, Fortschritte zu erzielen.
Durch die Abgrenzung der neuen Saisonmarken von Kronen dachten wir, der neue Saisonshop und die Saisonwährung wären einfacher zu verstehen.
WARUM KEHREN SIE ZURÜCK?
Wir haben eine Menge Feedback von Spielern der Clash Royale-Community bezüglich dieser Änderung erhalten, und dazu, dass das Entfernen einer Quelle für Kronen einen direkten Einfluss auf ihren Spielfortschritt durch Casual-Modi hatte.
Zudem sind im neuen Pass Royale mehr Kronen erforderlich, sodass Ereignisspieler durch diese Entscheidung nicht mehr das meiste aus ihrem Pass herausholen konnten.
PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT
Dies ist keine permanente Lösung – die Animationen sind momentan nicht optimal – und wir werden in Zukunft Verbesserungen am System durchführen.
Wir ziehen außerdem größere Überarbeitungen in Erwägung (kannst du dir eine Welt ohne Truhenwarteschlange vorstellen?), haben aber noch keine festen Entscheidungen diesbezüglich getroffen. Die Planung und Implementierung größerer Änderungen braucht allerdings Zeit. Bis dahin wirst du wie beschrieben Kronen und Truhen verdienen, wenn das Update veröffentlicht wird.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team
PS:
Wir versuchen nicht, den Duomodus zu beerdigen!