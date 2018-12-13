13. Dez. 2018
Blog – Clash Royale
Dürfen wir vorstellen: Brawl Stars!
Temporeiche Mehrspielerkämpfe von den Machern von Clash Royale, Clash of Clans und Boom Beach!
Stürze dich mit Freunden oder alleine in dreiminütige Kämpfe mit verschiedenen Spielmodi!
Tritt einer Bande bei oder gründe eine mit deinen Freunden, um Strategien auszutauschen und gemeinsam zu spielen.
Schalte Dutzende mächtige Brawler mit außergewöhnlichen Superskills frei und verbessere sie. Sammle einzigartige Skins, mit denen du in der Arena auffallen und angeben kannst.
Schalte einen exklusiven Skin in Brawl Stars frei!
Verknüpfe BRAWL STARS mit einer Supercell ID, um Barley und seinen exklusiven Magier-Skin in Brawl Stars freizuschalten!