Deine Einladung zur Clash Royale League!
Es ist wieder soweit! Clash Royale's professionelle, teambasierte Esports-Liga - die Clash Royale League - ist zurück!
Nachdem du die CRL World Finals des vergangenen Jahres erlebt hast, ist es an der Zeit, sich zu fragen: Habe ich das Zeug dazu, ein CRL-Profi zu sein?
Beweise deine Fähigkeiten und hole dir die 20 Siege, in der Clash Royale League Herausforderung, vom 21. bis 26. März. Die Gewinner der Herausforderung haben die Möglichkeit, sich einem CRL-Team anzuschließen, indem sie in der nächsten Phase des Auswahlverfahrens weitermachen: dem CRL Online-Qualifikationsturnier.
Aber warte.... da ist noch mehr!
Zusätzlich zur CRL-Online-Qualifikation, qualifizierst du dich auch für die Chance, am World Cyber Games Festival (WCG) teilzunehmen, welches vom 18. bis 21. Juli in Xi'an, China, stattfindet!
Weitere WCG x Clash Royale Infos werden hier verfügbar sein.
Wir wünschen dir viel Glück!
Wir sehen uns in der CRL-Arena.