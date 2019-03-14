Es ist wieder soweit! Clash Royale's professionelle, teambasierte Esports-Liga - die Clash Royale League - ist zurück!

Nachdem du die CRL World Finals des vergangenen Jahres erlebt hast, ist es an der Zeit, sich zu fragen: Habe ich das Zeug dazu, ein CRL-Profi zu sein?

Beweise deine Fähigkeiten und hole dir die 20 Siege, in der Clash Royale League Herausforderung, vom 21. bis 26. März. Die Gewinner der Herausforderung haben die Möglichkeit, sich einem CRL-Team anzuschließen, indem sie in der nächsten Phase des Auswahlverfahrens weitermachen: dem CRL Online-Qualifikationsturnier.