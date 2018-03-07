Nach eurer großartigen Reaktion auf die Crown Championship World Finals im letzten Jahr wussten wir, dass dies erst der Beginn

von etwas ganz Großem war. Wir haben die unglaubliche Gelegenheit, unsere professionelle Gaming-

Szene weiter auszubauen und haben hart an der nächsten Generation

des Clash Royale-E-Sports gearbeitet. Wir freuen uns sehr, euch die

ersten Ergebnisse davon nun präsentieren zu können.

In den kommenden Wochen laden wir DICH (und alle anderen) dazu ein,

gegeneinander anzutreten und um die Chance zu spielen, in die

professionelle teambasierte Clash Royale League aufgenommen

zu werden.

Der offizielle Wettkampf im Spiel beginnt am 14. März mit der

Clash Royale League-Herausforderung. Spieler, die 20 Siege erreichen, haben die Chance, Pro-Teams auf sich

aufmerksam zu machen und möglicherweise von ihnen aufgenommen

zu werden! Teilnehmen können alle Spieler, die mindestens Level 8 und

16 Jahre alt sind.

Demnächst wird es eine ganze Menge weiterer Neuigkeiten zur Clash

Royale League geben, also haltet die Augen offen! Wie immer freuen wir uns darauf, eure Fragen und Kommentare auf reddit zu lesen.

Wir sehen uns in der Arena!

Euer Clash Royale-Team



