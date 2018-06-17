Wir haben kürzlich eine “Blindes-Deck-Herausforderung” mit dem Namen “Decktypen-Herausforderung” im Spiel gehabt. Dieser Modus ist so gut angekommen, dass wir uns dazu entschlossen haben, ihn zu den Clankriegs-Modi hinzuzufügen!



Wir stellten uns den Modus, den wir nun “Klassisches-Deck-Kampf” nennen, als einen Weg vor, Spielern die Macht der verschiedenen Strategien in dem Spiel zu zeigen. Viele Karten beanspruchen, dass ein ganzes Deck um sie herum gebaut ist. Diese Karten werden “Win-Conditions” (Siegesbedigungen) genannt. Wir haben die 12 beliebtesten Win-Conditions des Spieles genommen und Decks um sie gebaut die funktionieren!

Diese Decks wurden sehr geradlinig designt, um eine bestimmte Strategie so klar wie möglich verfolgen zu können. Kein Deck hat mehr als 2 legendäre Karten. Wenn du nun also eine legendäre Karte bekommst, hast du das Rezept zum Sieg - nutze einfach ein klassisches Deck als Vorlage!

Wir denken, dass der Klassisches-Deck-Kampf, ein guter Weg für frische Level 8 Spieler ist, ihre Talente unter Beweis zu stellen. Währenddessen können sie alles über die Strategien lernen, die Clash Royale zu bieten hat!

Wir freuen uns diesen Modus zu den Clankriegen hinzuzufügen, da es das erste Mal sein wird, dass Spieler IMMER einen Kampf auf Turnierstandard zur Auswahl haben. Nach dem Juni-Update werden folgende Optionen für den Sammeltag zur Verfügung stehen: