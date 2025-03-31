Mit dem bevorstehenden April-Update verabschieden sich die Bannerbox und die Bannermarken.

Rahmen und Dekorationen lassen sich immer noch über Herausforderungen, Ereignisse, Glücksboxen sowie den Pass Royale verdienen und können weiterhin im Shop gekauft werden.

Mit der Veröffentlichung des Updates am 31. März werden Bannermarken in Gold umgewandelt und verschwinden aus dem Spiel. Gleichzeitig wird das Angebot für Bannermarken aus dem Saisonshop genommen.

Pro 100 Bannermarken bekommst du 2000 Gold. Es werden maximal 2000 Bannermarken umgewandelt (was 40.000 Gold entspricht).

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team