2. Dez. 2017
Blog – Clash Royale
Die Finalisten!
Am 3. Dezember 2017 werden die besten Spieler der Welt - aus Nordamerika, Asien, Lateinamerika, Europa und mehr - Geschichte schreiben.
Aus über 27 Millionen Teilnehmern sind 16 Wettkämpfer übrig...und nur EINER kann die Goldene Krone tragen!
Wer wird die $150,000 nach Hause bringen und der erste Clash Royale Crown Champion überhaupt werden?
Schaue LIVE am 3. Dezember, um 11 Uhr, hier!
Hier sind eure Finalisten:
Nordamerika
Lateinamerika
Europa
China
Südostasien
Japan
Südkorea
Rest der Welt
Invitational
Schaue das Clash Royale Weltfinale LIVE am 3. Dezember um 11 Uhr - und unterstütze deinen Lieblings-Spieler!
Wir sehen uns der Weltfinal-Arena,
euer Clash Royale Team