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2. Dez. 2017
Blog – Clash Royale

Die Finalisten!

Am 3. Dezember 2017 werden die besten Spieler der Welt - aus Nordamerika, Asien, Lateinamerika, Europa und mehr - Geschichte schreiben.

Aus über 27 Millionen Teilnehmern sind 16 Wettkämpfer übrig...und nur EINER kann die Goldene Krone tragen! 

Wer wird die $150,000 nach Hause bringen und der erste Clash Royale Crown Champion überhaupt werden?

Schaue LIVE am 3. Dezember, um 11 Uhr, hier!

Hier sind eure Finalisten:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

China

Südostasien

Japan

Südkorea

Rest der Welt

Invitational

Schaue das Clash Royale Weltfinale LIVE am 3. Dezember um 11 Uhr - und unterstütze deinen Lieblings-Spieler!

Wir sehen uns der Weltfinal-Arena,
euer Clash Royale Team