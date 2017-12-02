Am 3. Dezember 2017 werden die besten Spieler der Welt - aus Nordamerika, Asien, Lateinamerika, Europa und mehr - Geschichte schreiben.

Aus über 27 Millionen Teilnehmern sind 16 Wettkämpfer übrig...und nur EINER kann die Goldene Krone tragen!

Wer wird die $150,000 nach Hause bringen und der erste Clash Royale Crown Champion überhaupt werden?

Schaue LIVE am 3. Dezember, um 11 Uhr, hier!



Hier sind eure Finalisten:

