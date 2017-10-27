Der King’s Cup ist zurück! Seid diesen Samstag und Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Clash Royale live beim King’s Cup II dabei! In diesem zweitägigen Turnier werden acht YouTuber und acht Profispieler zusammengebracht. Außerdem kämpft eine ganze Halle voller Fans um die Chance, selbst mit dabei zu sein. Oh, und haben wir erwähnt, dass es einen Preispool in der Höhe von $200.000 gibt?!





Was ihr wissen müsst:



An Tag 1 der Veranstaltung werden mehr als 500 Clash Royale-Fans an einem offenen Turnier teilnehmen. Dort liefern sie sich in fünf einstündigen Läufen Solokämpfe. Die Herausforderer mit den meisten Trophäen qualifizieren sich für die nächste Phase. Am Ende des Tages werden nur noch acht Herausforderer übrig bleiben.

An Tag 2 werden den besten acht Herausforderern Teams mit jeweils einem YouTuber und einem Profispieler zugeteilt. Dann wird im K.-o.-System weitergekämpft!





Und das Wichtigste:



Schaltet hier am Samstag ein!

Schaltet hier am Sonntag ein!





Viel Erfolg an die Turnierteilnehmer. An alle anderen: genießt die Show!

