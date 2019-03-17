Durchsetzung von Fair Play
Fair Play & Clash Royale
Wir wissen, dass sich die Clash Royale Community sehr für Fair Play interessiert. Natürlich ist es auch für uns hier bei Supercell ein kritisches Thema. Wir sind stets bestrebt, Betrug und störendes Verhalten in unseren Spielen zu verhindern.
Dies bedeutet, dass wir unsere Nutzungsbedingungen (ToS) und Fairplay-Richtlinien auf dem neuesten Stand halten und bei Bedarf durchsetzen müssen.
Was machen wir nun?
Proaktiv verhindern, dass Spieler Software von Drittanbietern im Spiel verwenden.
Überwachung von geteilten Konten und betrügerischen Zahlungen
Durchführung regelmäßiger Fair-Play-Checks in unseren Ranglisten.
Überprüfungen der Spielerkonten, die sich für konkurrenzfähige Turniere qualifiziert haben.
Ein Hauptaugenmerk liegt für uns derzeit auf der Bekämpfung von geteilten Konten & Konten, die Websites von Drittanbietern genutzt haben, um Juwelen betrügerisch zu kaufen.
Was IST ein geteiltes Konto?
Ein Konto gilt als geteilt, wenn du eine anderen Person auf deinem Konto spielen lässt und diese Person in deinem Namen spielt und/oder Fortschritte macht.
Das Verkaufen, Kaufen, Teilen oder Weitergeben von Spielkonten an andere Spieler ist gegen Nutzungsbedingungen.
Die gemeinsame Nutzung von Konten verstößt gegen unsere Nutzungsbedingungen und kann dazu führen, dass du gesperrt wirst.
In Zukunft werden alle Spieler, bei denen festgestellt wird, dass sie ihre Konten durch Kontoteilung "boosten", gesperrt - manchmal sogar dauerhaft.
Wir können die Sicherheit eines Kontos, das von einem Spieler an einen anderen weitergegeben wurde, nicht garantieren.
Wir behalten uns das Recht vor, jedes Konto zu sperren, das zwischen Spielern übertragen wurde.
Juwelen außerhalb von Clash Royale kaufen.
Es gibt viele Websites von Drittanbietern, die In-Game-Währung für Clash Royale anbieten, aber KEINE von ihnen sind sicher zu benutzen. Ignoriere, was auch immer die Websites behaupten, sie werden NICHT von Supercell gesponsert und finanzieren sich (oder werden finanziert) oft durch illegale Aktivitäten.
Konten, die geteilt werden oder Juwelen betrügerisch gekauft haben, werden mit Strafen belegt, wie z.B. Rücknahme der Juwelen, vorübergehende Spielsperre und permanente Schließung des Spielkontos.