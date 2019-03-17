Wir wissen, dass sich die Clash Royale Community sehr für Fair Play interessiert. Natürlich ist es auch für uns hier bei Supercell ein kritisches Thema. Wir sind stets bestrebt, Betrug und störendes Verhalten in unseren Spielen zu verhindern.

Dies bedeutet, dass wir unsere Nutzungsbedingungen (ToS) und Fairplay-Richtlinien auf dem neuesten Stand halten und bei Bedarf durchsetzen müssen.

