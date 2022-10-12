Hallo!

Aus technischen Gründen, auf die wir leider keinen Einfluss haben, können ab dem nächsten Update für Clash Royale Apple- und Android-Geräte mit OS-Versionen niedriger als iOS 11 und Android 5.0 nicht mehr unterstützt werden.



Wenn auf deinem Gerät ein niedrigeres Betriebssystem als iOS 11 oder Android 5.0 installiert ist, musst du iOS/Android auf eine neuere Version aktualisieren, um Clash Royale weiterhin spielen zu können.

Bitte aktualisiere dein Gerät so bald wie möglich auf iOS 11/Android 5.0 oder höher.



Wie du dein Apple-Gerät aktualisieren kannst, erfährst du auf der Support-Website von Apple.



Wie du deine Android-Version aktualisieren kannst, erfährst du auf der Support-Website von Google.



Bitte wirf einen Blick auf unsere FAQs, um zu erfahren, wie du dein Konto mit einer Supercell ID verknüpfst oder dein Dorf auf ein neues Gerät überträgst.

