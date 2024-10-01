Mit dem Update am 2. Oktober werden wir die Unterstützung für iOS 12 und frühere sowie für Android 6.0 und frühere einstellen. Diese Entscheidung basiert auf Leistungsproblemen und den technischen Einschränkungen älterer Geräte. Daher werden Spieler, die Geräte mit diesen Betriebssystemversionen verwenden, Clash Royale nicht mehr spielen können – es sei denn, sie aktualisieren das Betriebssystem auf eine neuere Version.

iOS

Mit der Einstellung der Unterstützung für iOS 12 und 13 werden Geräte wie das iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus nicht mehr unterstützt.

Android

Geräte mit Android 5.0 (Lollipop) und Android 6.0 (Marshmallow) werden nicht mehr unterstützt.

Was zu tun ist

Sollte auf deinem Gerät eine der betroffenen Betriebssystemversionen laufen, empfehlen wir dir, zeitnah auf eine neuere Version zu aktualisieren.

Anleitungen zur Aktualisierung der iOS-Version sind auf der Support-Website von Apple zu finden, während jene für Android-Updates auf der Support-Website von Google zu finden sind.

Bitte wirf einen Blick auf unsere FAQs, um zu erfahren, wie du dein Konto mit einer Supercell ID verknüpfst oder dein Spiel auf ein neues Gerät überträgst.

Danke für dein Verständnis und deine weitere Unterstützung!

Dein Clash Royale-Team