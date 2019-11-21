Wir schreiben diesen Beitrag, um euch einen Einblick zu geben, was wir mit den letzten Änderungen am Scharfrichter und Hexe machen werden, warum wir sie überhaupt vorgenommen haben und wie wir in Zukunft Karten balancieren werden.

Dies ist ein ziemlich langer Beitrag, daher haben wir für euch eine kleine Zusammenfassung:

Wir setzen den Scharfrichter auf seine ursprünglichen Werte zurück und fügen der Hexe neben einigen anderen Änderungen erneut den Flächenschaden hinzu, sodass sie weiterhin die ursprüngliche Rolle behält, die sie in euren Decks hatte. Wir möchten es unseren Spielern recht machen und entschuldigen uns bei denen, die von den letzten Änderungen an diesen Karten betroffen waren oder deswegen ein negatives Spielerlebnis hatten.

Anbei wollen wir auch eine offene Antwort auf die letzten Änderungen und unsere Überlegungen zu den letzten Design- und Balanceänderungen im Allgemeinen geben.