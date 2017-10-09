QUESTS



- Versucht euch an täglichen und wöchentlichen Quests

- Belohnungen beinhalten Supermagie- und legendäre Truhen!

- Schau unseren EPISCHE QUESTS update trailer!

NEUE SPIELMODI

- Touchdown ist ein sportlicher neuer Spielmodus - OHNE TÜRME - schaut den Livestreamzur Enthüllung!

- Verdient Gold und Juwelen indem ihr Türme während Gold Rush and Juwelen Rush events zerstört

- Jetzt könnt ihr mit eurem Duo-Teampartner chatten und einen Rückkampf mit ihm machen

- Spiegelkämpfe geben dir und deinem Gegner das gleiche Deck!

- Herausforderungen kommen in mehr Ausführungen und sind ab Level 5 spielbar!

VERBESSERUNGEN

- Teile und kopiere Decks von außerhalb des Spiels

- Wir haben den Shop überarbeitet, schaut vorbei für tägliche Angebote

- Sammelt jeden Sonntag eine kostenlose epische Karte ein im Shop!

- Juwelen werden nicht länger zurückerstattet für benutzerdefinierte Turniere, wenn niemand dem Turnier beitritt

- News Royale, jetzt im glorreichen Vollbild!

NEUE KARTEN

- Wir haben ein besseres System für das Herausbringen von neuen Karten. Jede Enthüllung einer neuen Karte wird also eine echte Überraschung! Findet mehr heraus in der neuesten Radio Royale Folge.

BALANCE

- Hinweis: mit der Einführung von Quests werden wir Erfolge im nächsten Update entfernen

- Wir haben einige Karten verändert - schaut hier vorbei um zu sehen was genau!

Wir hoffen ihr genießt das Update! Lasst uns über das offizielle Forum oder reddit wissen was ihr denkt.

Wir sehen uns in der Arena,



Euer Clash Royale Team