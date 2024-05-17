So ist dein Königsriese über aller Kanone!

Im Ereignis zur Königsriese-Entwicklung winken dir KOSTENLOSE Karten und Gold sowie dieKönigsriese-Entwicklung für weniger als die Hälfte der Kosten eines Emotes! Melde dich ab dem 17. Mai täglich an, um deine Gratisbelohnungen abzuholen. Ein verpasster Tag bedeutet verpasste Vorteile!

Hier ist die Liste aller Belohnungen:

250 Königsriese-Karten (GRATIS)

Königsriese-Banner (GRATIS)

500 Königsriese-Karten (GRATIS)

Königsriese-Entwicklung: 1 Fragment (5 💎)

7500 Gold (GRATIS)

Königsriese-Entwicklung: 1 Fragment (10 💎)

750 Königsriese-Karten (GRATIS)

Königsriese-Entwicklung: 2 Fragmente (25 💎)

1 Magische Münze (GRATIS)

Königsriese-Entwicklung: 2 Fragmente (50 💎)

⚠️ Teilnahmebedingung: Du musst mindestens Arena 7 erreicht haben.

❓ Du findest das Ereignissymbol nicht? Keine Sorge! Einige Spieler erhalten erst in der kommenden Woche Zugang zu diesem Ereignis. Schau für die Teilnahme am 28. April wieder vorbei!