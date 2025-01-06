Ereignisse und Herausforderungen im Januar
Blasrohrkobold-Entwicklung-Auswahlkampf (1v1): 6.–13. Januar
Das Einzige, was besser ist als ein Blasrohrpfeil, ist ein vergifteter Blasrohrpfeil. Erstelle das perfekte Deck um den neuen, entwickelten Blasrohrkobold.
⚔️ Herausforderung: 10.–13. Januar
🏆 Belohnung: Banner (Dekoration und Rahmen)
Runenriesin (1v1): 13.–20. Januar
Ein Krieger ist nur so gut wie seine Waffe, und die Runenriesin stellt deinen Truppen stets die allerbesten bereit.
⚔️ Herausforderung: 17.–20. Januar
🏆 Belohnung: Banner (Dekoration und Rahmen)
Berserker-Clash (1v1): 20.–27. Januar
Der Kampf ist eröffnet! Alle Einheiten kämpfen härter und schneller, wenn sie die Hälfte ihrer Trefferpunkte erreichen.
⚔️ Herausforderung: 24.–27. Januar
🏆 Belohnung: Bannerdekoration
Superkarten-Auswahlkampf (1v1): 27. Januar–3. Februar
Wähle eine Superkarte, auf der du dein Deck aufbauen kannst! Es gelten normale Auswahlkampf-Regeln.
⚔️ Herausforderung: 31. Januar–3. Februar
🏆 Belohnung: Bannerrahmen