Tesla-Evo: Auswahlkampf (Solo- und Duomodus): 4.–11. März

⚡ Spiele mit der neuen Tesla-Entwicklung!

⚔️ Herausforderung: 8.–11. März

🏆 Belohnung: Bannerdekoration

Koboldpartyrakete (Solo- und Duomodus): 11.–18. März

🚀 Partyraketen sorgen für explosive Feten!

⚔️ Herausforderung: 15.–18. März

🏆 Belohnung: Bannerdekoration

Spannungsspitze (Solo- und Duomodus): 18.–25. März

⚡ Alle Wege führen zum Strom! Lass deine Gegner ein Donnerwetter erleben!

⚔️ Herausforderung: 22.–25. März

🏆 Belohnung: Bannerdekoration

Elektrobuff (Solo- und Duomodus): 25. März–1. April

⚡ Potzblitz! Alle Elektrokarten sind mit zusätzlicher Kraft aufgeladen!

⚔️ Herausforderung: 29. März–1. April

🏆 Belohnung: Bannerdekoration