EREIGNISSE UND HERAUSFORDERUNGEN IM MÄRZ
Tesla-Evo: Auswahlkampf (Solo- und Duomodus): 4.–11. März
⚡ Spiele mit der neuen Tesla-Entwicklung!
⚔️ Herausforderung: 8.–11. März
🏆 Belohnung: Bannerdekoration
Koboldpartyrakete (Solo- und Duomodus): 11.–18. März
🚀 Partyraketen sorgen für explosive Feten!
⚔️ Herausforderung: 15.–18. März
🏆 Belohnung: Bannerdekoration
Spannungsspitze (Solo- und Duomodus): 18.–25. März
⚡ Alle Wege führen zum Strom! Lass deine Gegner ein Donnerwetter erleben!
⚔️ Herausforderung: 22.–25. März
🏆 Belohnung: Bannerdekoration
Elektrobuff (Solo- und Duomodus): 25. März–1. April
⚡ Potzblitz! Alle Elektrokarten sind mit zusätzlicher Kraft aufgeladen!
⚔️ Herausforderung: 29. März–1. April
🏆 Belohnung: Bannerdekoration
Königliches Turnier (Standardmodus):
9.–13. März
Königliches Turnier (Kronen-K.-o.):
23.–27. März