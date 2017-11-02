Das ESWC Clash Royale Finale wird mit einer Gruppenphase starten (8 Gruppen mit jeweils 6 Spielern). Die ersten vier Plätze jeder Gruppe werden sich für die K.o.-Phase qualifizieren, Platz 1 und 2 werden in der Gewinnerrunde spielen und Platz 3 und 4 in der Verliererrunde. Platz 5 und 6 jeder Gruppe sind aus dem Turnier eliminiert.







Alle Matches der Gruppenhase und der K.o.-Phase werden im best-of-five Format gespielt, sprich der erste Spieler mit 3 Siegen gewinnt das Match.







Das Turnier besteht aus insgesamt 48 Spielern. Hier könnt ihr die Gruppen-Konstellation sehen.

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Wir freuen uns auf Clash Royale auf höchstem Niveau!



