8. Nov. 2017
Blog – Clash Royale
Exklusive Fanartikel mit jedem Ticket!
Das Clash Royale Crown Championship WELTFINALE findet bald statt und es ist an der Zeit unsere exklusiven Fanartikel zum Weltfinale zu enthüllen!
Jeder Weltfinal-Ticket Inhaber wird eine Swag-Tasche erhalten, die Folgendes beinhaltet:
LIMITIERTE EDITION: Goldene Barbaren Figure
Umhängetasche
Doppelseitige Mütze
(Wert der Fanartikel um die 55€)
Kommt und seht die besten Clash Royale Spieler bei dem Crown Championship Weltfinale am 3. Dezember, in der Copper Box Arena (London, UK).
Tickets: crownchampionship.clashroyale.com/worldfinals
Wir sehen uns in der Arena beim WELTFINALE,
euer Clash Royale Team!