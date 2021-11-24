Kurz gesagt bedeutet Account-Sharing, dass Du Deinen Account einer anderen Person zur Verfügung stellst, damit diese für Dich spielt (Account-Pushing).

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