Fantasy Royale – das CRL WELTFINALE!
Fantasy Royale ist pünktlich zu den Clash Royale League World Finals 2019 zurück ... Und dieses Mal gewinnt jeder!
Hol dir ein GRATIS-EMOTE und JUWELEN, indem du einfach nur Fantasy Royale spielst!
Vom 25. November bis zum 7. Dezember kannst du im E-Sports-Reiter ein Fantasy-Team zusammenstellen, um dir ein GRATIS-EMOTE zu sichern und die Chance zu haben, bis zu 1000 Juwelen zu gewinnen!
HINWEIS: Du musst ein Fantasy-Royale-Team vor dem 7. Dezember erstellt haben, um dich für das GRATIS-EMOTE und die Juwelenbelohnung zu qualifizieren.
Was ist Fantasy Royale?
In Fantasy Royale stellst du dein eigenes Fantasy-Team mit vier Spielern der CRL World Finals zusammen.
Sieh live dabei zu, wie sich deine Spieler
am 7. Dezember ab 21 Uhr MEZ in den CRL World Finals
schlagen.
Für jede Krone, die einer deiner Spieler holt, wird auch dir eine Krone gutgeschrieben.
Gewinne Belohnungen!
Zählung der Punkte und Belohnungen
Das Ziel in Fantasy Royale ist es, die höchstmögliche Anzahl an Kronen zu sammeln. Für jede Krone, die einer deiner Spieler in den CRL World Finals holt, wird auch dir eine Krone gutgeschrieben!
Wer kriegt Belohnungen?
Alle Fantasy-Royale-Spieler bekommen ein GRATIS-EMOTE, indem sie einfach nur teilnehmen!
Außerdem verdienen sämtliche Teilnehmer Juwelen. Wie viele du bekommst, hängt von der Anzahl der Kronen ab, die du sammelst! Der Spieler mit den meisten Kronen bekommt 1000 Juwelen. Die restlichen Spieler werden wie folgt belohnt:
Spitzenpunktzahl: 1000 Juwelen
Die nächsten 10 %: 500 Juwelen
Die nächsten 15 %: 250 Juwelen
Die nächsten 50 %: 100 Juwelen
Die unteren 25 %: 25 Juwelen
HINWEIS: Alle Belohnungen (Emotes und Juwelen) werden eine Weile nachdem die CRL World Finals vorbei sind verschickt. Es kann ein paar Tagen dauern – wir bitten dich daher um ein wenig Geduld!
Die Clash Royale League World Finals 2019 finden LIVE am 7. Dezember um 21 Uhr MEZ in Los Angeles statt.
Abonniere unseren Kanal und sieh live zu, wie dein Team sich am 7. Dezember schlägt. Nur auf: YouTube.com/EsportsRoyale
Viel Glück und wähle dein Team weise!
Wir sehen uns in der CRL-World-Finals-Arena!
Dein Clash-Royale-Team