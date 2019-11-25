Fantasy Royale ist pünktlich zu den Clash Royale League World Finals 2019 zurück ... Und dieses Mal gewinnt jeder!



Hol dir ein GRATIS-EMOTE und JUWELEN, indem du einfach nur Fantasy Royale spielst!



Vom 25. November bis zum 7. Dezember kannst du im E-Sports-Reiter ein Fantasy-Team zusammenstellen, um dir ein GRATIS-EMOTE zu sichern und die Chance zu haben, bis zu 1000 Juwelen zu gewinnen!



HINWEIS: Du musst ein Fantasy-Royale-Team vor dem 7. Dezember erstellt haben, um dich für das GRATIS-EMOTE und die Juwelenbelohnung zu qualifizieren.

Was ist Fantasy Royale?