Fantasy Royale ist ZURÜCK!
獎金分配
Was ist Fantasy Royale?
Stelle dein eigenes Team aus vier CRL-Spielern zusammen
Folge ihrer Leistung während der CRL-Übertragungen
Erziele Kronen für jede Krone, die deine Fantasy-Spieler verdienen
Handel mit Fantasy-Spielern während der gesamten Saison
Gewinne Belohnungen!
高手過招勢必場場精彩絕倫！請務必於2月20日、21日22點觀看中文賽事頻道火熱直播！
Denke daran, dass du nur dann Kronen erzielst, wenn der CRL-Spieler deinem Team angehört (wenn er die Krone verdient hat). Das bedeutet, dass du nicht rückwirkend die Kronen eines CRL-Spielers erhalten werdest, wenn er nicht zu deinem Team gehört, als er die Kronen verdient hat!
Wer bekommt die Belohnungen? Alle Fantasy-Spieler mit den besten Ergebnissen für den 1., 2. und 3. Platz erhalten folgende Belohnungen:
1. Platz: 1.000 Juwelen
2. Platz: 500 Juwelen
3. Platz: 250 Juwelen
Zeitplan:
CRL West
Fantasy Royale beginnt am 21.09.2019
CRL China
Fantasy Royale beginnt am 20.09.2019
CRL Asien
Fantasy Royale beginnt am 19.09.2019
HINWEIS: Dein Fantasy-Royale-Deck für deine ausgewählte Region MUSS vor dem oben genannten Datum erstellen sein, ansonsten wirst du dich leider nicht mehr dem Fantasy Royale anschließen können!
Wo kann ich mir die CRL West ansehen?
Du kannst dir die CRL West jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr auf YouTube.com/EsportsRoyale ansehen!
Viel Glück, handle geschickt und möge das beste Fantasy-Team gewinnen!
Dein Clash Royale-Team!