Denke daran, dass du nur dann Kronen erzielst, wenn der CRL-Spieler deinem Team angehört (wenn er die Krone verdient hat). Das bedeutet, dass du nicht rückwirkend die Kronen eines CRL-Spielers erhalten werdest, wenn er nicht zu deinem Team gehört, als er die Kronen verdient hat!

Wer bekommt die Belohnungen? Alle Fantasy-Spieler mit den besten Ergebnissen für den 1., 2. und 3. Platz erhalten folgende Belohnungen: