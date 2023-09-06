GOLDKOSTEN VON KARTEN REDUZIERT!
DIESE ÄNDERUNGEN WERDEN NACH EINER WARTUNGSPAUSE AM DONNERSTAG, DEN 7. SEPTEMBER, AKTIVIERT
Die Goldkosten für Seltene, Epische und LEGENDÄRE Karten werden gesenkt!
Gewöhnliche Karten behalten ihren Wert von 10 Gold bei. Diese Werte spiegeln sich im Goldpreis von Karten im Shop wider.
WARUM?
Seit Clash Royale im Jahre 2016 veröffentlicht wurde, gab es keinerlei Änderungen an den Goldwerten von Karten. Sieben Jahre später stimmen sie nicht mehr mit dem aktuellen Spielfortschritt überein. Als beispielsweise legendäre Karten zum ersten Mal veröffentlicht wurden, war es weitaus schwieriger, sie zu erhalten, als heutzutage.
ELITEJOKER
Mit diesen neuen Kartenwerten werden außerdem die Goldkosten von Elitejokern vereinheitlicht.
Wenn du momentan eine Level-14-Karte im Shop kaufst, wird sie direkt in Elitejoker umgewandelt – die Goldkosten hierfür sind jedoch je nach Seltenheitsgrad verschieden.
Nach dieser Änderung kostet jeder Elitejoker, der durch eine Umwandlung erhalten wird, 10 Gold. Dies ist unabhängig vom Seltenheitsgrad der umgewandelten Karte.
GIBT ES NACHTEILE?
Um die Anzahl an Elitejokern auszugleichen, die ein Spieler sich alleine im Shop sichern kann, erscheinen legendäre Karten nun weniger häufig im Shop.
WAS IST MIT SPENDEN UND TAUSCHEN?
Auch die Goldmenge, die du fürs Spenden von Karten erhältst, wird angepasst:
Seltene Karte: 25 Gold (+10 EP und 10 Starpunkte)
Epische Karte: 100 Gold (+10 EP und 10 Starpunkte)
Dasselbe gilt für Tausche mit Level-14-Karten:
Seltene Karten kosten 25 Gold.
Epische Karten kosten 100 Gold.
Legendäre Karten kosten 7500 Gold.
DIESE ÄNDERUNGEN WERDEN NACH EINER WARTUNGSPAUSE AM DONNERSTAG, DEN 7. SEPTEMBER, AKTIVIERT