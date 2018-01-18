Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
18. Jan. 2018
Blog – Clash Royale

Was ist Goldrausch?

Es ist Zeit ein bisschen extra GOLD zu verdienen!

Versucht euch am neuen Event - Goldrausch - bei dem du extra Gold für das Zerstören von Türmen bekommst!

  • Goldrausch ist ein Event, das den "

    Kämpfen-Knopf

    " ersetzt

  • Während des Goldrausches, bekommt ihr

    Bonusgold

    für das

    Zerstören

    eines gegnerischen

    Turms

  • Bonusgold

    skaliert mit der Arena 

    - je höher deine Arena ist, je größer der Bonus!

Drei Tage voller Gold!

Jan. 19-22: Goldrausch


Wir sehen uns in der Arena,

das Clash Royale Team