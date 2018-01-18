18. Jan. 2018
Was ist Goldrausch?
Es ist Zeit ein bisschen extra GOLD zu verdienen!
Versucht euch am neuen Event - Goldrausch - bei dem du extra Gold für das Zerstören von Türmen bekommst!
Goldrausch ist ein Event, das den "
Kämpfen-Knopf
" ersetzt
Während des Goldrausches, bekommt ihr
Bonusgold
für das
Zerstören
eines gegnerischen
Turms
Bonusgold
skaliert mit der Arena
- je höher deine Arena ist, je größer der Bonus!
Drei Tage voller Gold!
Jan. 19-22: Goldrausch
Wir sehen uns in der Arena,
das Clash Royale Team