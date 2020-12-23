Ob ihr von der CRL gehört, sie mitverfolgt oder sogar mitgemacht habt: diese Nachricht ist für euch!



Vielen Dank für eure durchgehende Unterstützung, die ihr der Liga und der Community in den letzten drei Jahren gezeigt habt. In dieser Zeit haben wir gemeinsam einige der spannendsten und besten Momente in Clash Royale erlebt, aus normalen Spielern wurden Profis auf Elitelevel und die besten CR-Caster der Welt haben der Liga ihre Stimmen geliehen.



Aber vor allem wart IHR, die Community, es, die all dies möglich gemacht hat! Dank eurer Unterstützung, Geduld, eures Feedbacks und eurer Leidenschaft für die CRL konnten wir die Liga größer und größer machen und so in eine Spitzen-E-Sports-Szene für Clash Royale verwandeln.



Zum Ende des Jahres 2020 möchten wir euch ein weiteres Mal dafür danken, dass ihr Teil dieser Reise seid. Wir freuen uns darüber, euch ein neues Kapitel der CRL präsentieren zu können.

