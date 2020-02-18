Hall of Fame des globalen Saison-8-Turniers!
如果说Coco还算有迹可循，那么来自美国的Brewzany就是不折不扣的黑马了。从数据网站上看，Brewzany过往从未参与过任何赛事，个人最高杯数8247杯在众多八强选手中也只能算平平无奇，之前几个赛季甚至从未杀入过月度资格赛第二轮。这位美国天才此番的突然爆发，究竟是多次失败后的厚积薄发？抑或是昙花一现的意外爆种？月度决赛舞台会给我们答案。
纵观本次八强名单，比起Light、Sandbox这些实力派的老面孔以外，Vitor75、Coco、Brewzany这样新鲜血液的加入或许才是最大的惊喜。作为一个全球性的顶尖赛事，改制后的CRL确实从一定意义上让更多的CR天才们崭露头角。但杀入月度决赛只是第一步，天才们只有顶住最顶尖选手的冲击与洗礼，才能迎来真正的淬火成金，化茧成蝶！
当然，本次月度决赛依旧没有中国选手的身影让我们倍感遗憾，但好在CRL赛年还有一个赛季，我们的遗憾有机会在最后时刻读秒绝杀，逆风翻盘！但在此之前，就先让我们抛去立场，再一次享受最纯粹最顶尖的电竞魅力。8月21日至22日晚10点，锁定各大直播平台，让我们一起为选手们喝彩！
FAIR PLAY FÜR ALLE!
Alle Gewinner des globalen Turniers sind gemäß unserer Fairplay-Richtlinien überprüft worden.
MÖCHTEST DU EIN EXKLUSIVES EMOTE GEWINNEN..
..und ein Teil der Clash Royale Geschichte werden?
In jeder Saison wird ein neues globales Turnier stattfinden - also übe fleißig weiter und mal sehen, wie weit du in der nächsten Saison kommen wirst!