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18. Feb. 2020
Blog – Clash Royale

Hall of Fame des globalen Saison-8-Turniers!

如果说Coco还算有迹可循，那么来自美国的Brewzany就是不折不扣的黑马了。从数据网站上看，Brewzany过往从未参与过任何赛事，个人最高杯数8247杯在众多八强选手中也只能算平平无奇，之前几个赛季甚至从未杀入过月度资格赛第二轮。这位美国天才此番的突然爆发，究竟是多次失败后的厚积薄发？抑或是昙花一现的意外爆种？月度决赛舞台会给我们答案。

纵观本次八强名单，比起Light、Sandbox这些实力派的老面孔以外，Vitor75、Coco、Brewzany这样新鲜血液的加入或许才是最大的惊喜。作为一个全球性的顶尖赛事，改制后的CRL确实从一定意义上让更多的CR天才们崭露头角。但杀入月度决赛只是第一步，天才们只有顶住最顶尖选手的冲击与洗礼，才能迎来真正的淬火成金，化茧成蝶！


当然，本次月度决赛依旧没有中国选手的身影让我们倍感遗憾，但好在CRL赛年还有一个赛季，我们的遗憾有机会在最后时刻读秒绝杀，逆风翻盘！但在此之前，就先让我们抛去立场，再一次享受最纯粹最顶尖的电竞魅力。8月21日至22日晚10点，锁定各大直播平台，让我们一起为选手们喝彩！

FAIR PLAY FÜR ALLE!

Alle Gewinner des globalen Turniers sind gemäß unserer Fairplay-Richtlinien überprüft worden.

Mehr dazu kannst du hier erfahren.

MÖCHTEST DU EIN EXKLUSIVES EMOTE GEWINNEN..

..und ein Teil der Clash Royale Geschichte werden?

In jeder Saison wird ein neues globales Turnier stattfinden - also übe fleißig weiter und mal sehen, wie weit du in der nächsten Saison kommen wirst!