纵观本次八强名单，比起Light、Sandbox这些实力派的老面孔以外，Vitor75、Coco、Brewzany这样新鲜血液的加入或许才是最大的惊喜。作为一个全球性的顶尖赛事，改制后的CRL确实从一定意义上让更多的CR天才们崭露头角。但杀入月度决赛只是第一步，天才们只有顶住最顶尖选手的冲击与洗礼，才能迎来真正的淬火成金，化茧成蝶！



当然，本次月度决赛依旧没有中国选手的身影让我们倍感遗憾，但好在CRL赛年还有一个赛季，我们的遗憾有机会在最后时刻读秒绝杀，逆风翻盘！但在此之前，就先让我们抛去立场，再一次享受最纯粹最顶尖的电竞魅力。8月21日至22日晚10点，锁定各大直播平台，让我们一起为选手们喝彩！