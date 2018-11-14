Hier sind die Finalisten der CRL!
Von 25 Millionen 20-Siege Herausforderung Teilnehmern…runter auf 6 Teams, die um ihre Chance auf den Weltmeister-Titel in Tokio spielen.
Schaltet am 1. Dezember um 3 Uhr morgens ein um Zeuge der Krönung des allerersten CRL Weltmeister-Teams vor einem LIVE Publikum in Tokio, Japan zu werden.
Ohne weitere Umstände stellen wir euch nun die 6 Teams vor, die die 5 CRL Regionen der Welt repräsentieren.
Immortals(@ImmortalsCR)
Sie repräsentieren CRL Nordamerika…Immortals! Nachdem sie die CRL NA Liga für Wochen auf Platz 1 dominierten, geht es für die Immortals nun nach Tokio erpicht darauf dem Rest der Welt ihre Fähigkeiten zu beweisen.
Haltet ein Auge auf Royal: Der Golem Meister ist dafür bekannt Türme zu demolieren indem er langsam eine sehr große Offensive aufbaut. Hier ist ein Musterbeispiel einer exzellenten Golem-Leistung während des CRL NA Finalmatches (schau wo er die Banditin platziert!)
Team Queso (@TeamQuesoGG)
Queso! Queso! Queso! Hört ihr den Sprechchor? Sicher tut ihr das! Warum? Weil Team Queso und ihre Armee an Quesitos sich den Weltmeistertitel holen wollen. Sie haben Europa im Sturm erobert…zerstörten ihre Gegner rechts und links. Können sie es wieder tun? Das wird nur Zeit zeigen.
Schlüsselspieler – Soking: Er bringt auch unter Druck eine klasse Leistung, ist ein Meister vieler Deck-Varianten und ein 1gg1-Spezialist.
Vivo Keyd (@VivoKeyd)
Sie repräsentieren CRL Lateinamerika: Die einzig wahren Vivo Keyd. Viele behaupten, dass LATAM einige der besten Spieler der Welt hat. Nachdem man Vivo Keyd in Aktion gesehen hat ist es leicht zu sehen warum. Hat VK was es benötigt um die anderen regionalen Meister zu schlagen und die Fähigkeiten von LATAM zu beweisen? Wir werden es bald herausfinden!
Schau wie Javis präzise Spielweise einen defensiven Spielzug in die spannendsten 22 Sekunden des CRL LATAM Finales verwandelt (in spanisch).
Nova eSports (@NovaEsportsTeam)
Wenn jemand bis heute noch nicht von Nova eSports gehört hat, lebt er wohl unter einem Golem. Diese lang-bestehende Organisation war eine der ersten Organisationen, die die mobile Esports-Szene betrat und etablierte sich als das Nummer 1 CRL China Team…gleich 2 Mal in diesem Jahr.
Sie dominierten die Frühlingssaison mit einer unglaublichen Performance und dann verteidigten sie entschlossen ihren Titel in der Herbstsaison. Sie sind eine große Macht, mit der zu rechnen ist…und obendrein hat Novas Team einige der besten Clash Royale Spieler aller Zeiten.
MVP – Auk: Erfahren und bereit Novas Dominanz nach der Frühlingssaison unter Beweis zu stellen, Auk verbesserte seine Siegesraten im1gg1 und im Duokampf, was ihn zu Novas besten Spieler in der Herbstsaison machte.
PONOS Sports
„Der König der CRL Asien“ genannt, PONOS Sports ist auf dem Weg nach Tokio in der Hoffnung, dass sie den Rest der Welt mit ihrem vielseitigen und sehr erfahrenen Team dominieren können. Mit Spielern wie Mikan Bouya und Fuchi auf ihrere Seite, werden ihre Gegner eine gute Strategie brauchen um PONOS Sports von allen möglichen Seiten anzugreifen.
Profi und Content Creator – Mikan Bouya: Spezialisiert in Duokampf-Dominanz und King of the Hill (KOH)-Eliminierungen.
KING-ZONE DragonX (@DragonxCr)
Die verrückten Wissenschaftler der CRL Asien…KING-ZONE DragonX experimentierten mit verschiedenen 1gg1 Rotationen während der zweiten Saison. Dies resultierte in der zweiten Hälfte der Saison in herben Niederlagen, was sie aber nicht aufhalten konnte und nun sind sie bestens auf die vielen 1gg1-Spiele, die auf sie im Weltfinale warten, vorbereitet.
Schlüsselspieler – X-bow Master: Ein Top 16 CCGS Finalist und erstklassig eingestufter Spieler…und natürlich ist er ein X-Bogen Meister.
Da habt ihr sie, eure Teilnehmer am 2018 CRL Weltfinale! Schau den Höhepunkt der LIVE auf dem Clash Royale Esports Kanal am 1. Dezember!
Wir sehen uns in der Weltfinal-Arena, Das Clash Royale-Team