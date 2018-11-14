Von 25 Millionen 20-Siege Herausforderung Teilnehmern…runter auf 6 Teams, die um ihre Chance auf den Weltmeister-Titel in Tokio spielen.

Schaltet am 1. Dezember um 3 Uhr morgens ein um Zeuge der Krönung des allerersten CRL Weltmeister-Teams vor einem LIVE Publikum in Tokio, Japan zu werden.

Ohne weitere Umstände stellen wir euch nun die 6 Teams vor, die die 5 CRL Regionen der Welt repräsentieren.