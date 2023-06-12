SO BEKOMMT MAN ELITELEVEL (Level 15)
Die Verbesserung auf Elitelevel erfolgt anders als Verbesserungen von Level 1 bis 14 nicht über Gold und Karten.
Um Elitelevel zu erreichen, benötigst du lediglich ...
ELITEJOKER
Diesen neuen Magischen Gegenstand bekommst du durch zusätzliche Exemplare deiner Karten auf Level 14.
Die Verbesserung von Level 14 auf Level 15 kostet stets 50.000 Elitejoker. Und kein Gold!
DAS KLINGT NACH EINER GANZEN MENGE ...
Es ist eine ganze Menge! Wir erwarten nicht, dass jeder direkt Elitelevel freischaltet. Aus diesem Grund gibt es auch keine Inhalte, für deren Verfügbarkeit Level 15 erforderlich ist (*hust* Kartenentwicklung).
Der Elitelevel wurde so konzipiert, dass Spieler ihn eher passiv erreichen werden. Dabei ist es wichtiger, Zeit zu investieren statt Ressourcen.
Je mehr Karten du auf Level 14 bringst, desto mehr Elitejoker verdienst du. Es wird also weniger einschüchternd, 50.000 von ihnen zu bekommen, wenn du die Level deiner Sammlung stetig erhöhst.
WOZU DIENT DIE ÄNDERUNG AN KARTENVERBESSERUNGEN?
Als wir Level 15 im Februar zum ersten Mal angekündigt haben, war geplant, dass er Gold und Karten kosten würde. So funktioniert schließlich jeder andere Level und bei der Einführung von Level 14 wurde es ebenso gehandhabt.
Das Hinzufügen eines weiteren Levels stieß allerdings vor allem aufgrund der Goldkosten, um Karten auf den Max. Level zu bringen, auf starken Gegenwind.
Wir haben also unsere Pläne überdacht und uns für diese neue, eher passive Methode der Verbesserung entschieden. Sie setzt zwar einen großen Zeitaufwand voraus, aber dafür weniger Glück bei Kartenfortschritten und nicht das Ansparen riesiger Goldmengen.
DU KANNST ES NICHT ABWARTEN?
Fortschritte hin zum Elitelevel werden ähnlich wie bei Meisterungen eher auf passive Weise erzielt.
Falls du Magische Gegenstände verwenden willst, um deine Karten auf den Elitelevel zu bringen ... ist aber auch das möglich! Ihre Effektivität ist allerdings für Verbesserungen bis Level 14 deutlich höher.
Du hast einen Haufen Gold über? Im Shop kannst du Karten kaufen, die bereits auf Level 14 sind, um Elitejoker zu bekommen.
KARTENUMWANDLUNG
Level-14-Karten (zusätzliche Exemplare)
Gewöhnliche Karte = 1 Elitejoker
Seltene Karte = 5 Elitejoker
Epische Karte = 20 Elitejoker
Legendäre Karte = 1500 Elitejoker
Champion Karte = 4000 Elitejoker
Magische Gegenstände
Gewöhnlicher Joker = 2 Elitejoker
Seltener Joker = 10 Elitejoker
Epischer Joker = 50 Elitejoker
Legendärer Joker = 200 Elitejoker
Championjoker = 500 Elitejoker
Buch der Karten (alle Seltenheitsgrade) = 5000 Elitejoker
Die Obergrenze für Elitejoker liegt bei 400.000.
Oben stehend findest du die Umwandlungstabellen für Elitejoker und Informationen dazu, wie du sie verdienen kannst!
UPDATE AM 19. JUNI
Kartenentwicklungen und Elitelevel kommen mit dem nächsten Update. Sie sind noch nicht aktiv!