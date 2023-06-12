Es ist eine ganze Menge! Wir erwarten nicht, dass jeder direkt Elitelevel freischaltet. Aus diesem Grund gibt es auch keine Inhalte, für deren Verfügbarkeit Level 15 erforderlich ist (*hust* Kartenentwicklung).

Der Elitelevel wurde so konzipiert, dass Spieler ihn eher passiv erreichen werden. Dabei ist es wichtiger, Zeit zu investieren statt Ressourcen.



Je mehr Karten du auf Level 14 bringst, desto mehr Elitejoker verdienst du. Es wird also weniger einschüchternd, 50.000 von ihnen zu bekommen, wenn du die Level deiner Sammlung stetig erhöhst.

