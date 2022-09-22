SO SCHAUST DU DIE CLASH ROYALE-FINALS!
Hallo zusammen!
Hier geben wir dir DEIN Ticket zu den Clash Royale League World Finals!
Das Event wird live auf unserem „Fest-Hub“ übertragen. Dort kannst du es dir anschauen und damit interagieren, wodurch du unglaubliche Belohnungen verdienst!
LINK HIER -> event.clashroyale.com
Je mehr du mitmachst, desto mehr Belohnungen kannst du erhalten. Das gilt für den Clash Royale- UND den Clash of Clans-Stream!
Was kannst du verdienen? Sieh es dir an
Die Zeiten und Termine für das Event sind:
WICHTIG:
Um teilzunehmen und Belohnungen zu erhalten, musst du:
1) dich bei Supercell ID anmelden [Hier mehr erfahren]
2) den Streams beitreten, wenn wir live sind, und interagieren, um die benötigten Punkte zu bekommen.
Verbinde dich jetzt mit einem SCID-Konto, um bereit für die Action zu sein!
Bitte beachte:
Sobald du eine Belohnung einsammelst, kann es bis zu 1 Stunde dauern, bis sie in deinem Spiel ankommt.
WATCH-PARTYS SIND DER HAMMER!
Wir haben ein paar coole Viewing-Partys organisiert, wo ihr die Finals zusammen genießen könnt.
Falls du in der Nähe bist, kannst du dort die Show mit anderen genießen.
HIER! findest du alle Viewing-Partys inklusive Standort.
Viel Glück an alle Finalisten!
Wir können es nicht abwarten, die Finals mit dir zu schauen!
Wir sehen uns in der Arena!