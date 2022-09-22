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22. Sept. 2022
Blog – Clash Royale

SO SCHAUST DU DIE CLASH ROYALE-FINALS!

Hallo zusammen!

Hier geben wir dir DEIN Ticket zu den Clash Royale League World Finals!

Das Event wird live auf unserem „Fest-Hub“ übertragen. Dort kannst du es dir anschauen und damit interagieren, wodurch du unglaubliche Belohnungen verdienst!

LINK HIER -> event.clashroyale.com

Je mehr du mitmachst, desto mehr Belohnungen kannst du erhalten. Das gilt für den Clash Royale- UND den Clash of Clans-Stream!

Was kannst du verdienen? Sieh es dir an

Die Zeiten und Termine für das Event sind:

WICHTIG:

Um teilzunehmen und Belohnungen zu erhalten, musst du:

1) dich bei Supercell ID anmelden [Hier mehr erfahren]

2) den Streams beitreten, wenn wir live sind, und interagieren, um die benötigten Punkte zu bekommen.

Verbinde dich jetzt mit einem SCID-Konto, um bereit für die Action zu sein!

Bitte beachte:

Sobald du eine Belohnung einsammelst, kann es bis zu 1 Stunde dauern, bis sie in deinem Spiel ankommt.

WATCH-PARTYS SIND DER HAMMER!

Wir haben ein paar coole Viewing-Partys organisiert, wo ihr die Finals zusammen genießen könnt.

Falls du in der Nähe bist, kannst du dort die Show mit anderen genießen.

HIER! findest du alle Viewing-Partys inklusive Standort.

Viel Glück an alle Finalisten!

Wir können es nicht abwarten, die Finals mit dir zu schauen!

Wir sehen uns in der Arena!