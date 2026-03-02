ALLES ZU ERSCHEINUNGSRATEN!
Willkommen zur Infoübersicht bezüglich Erscheinungsraten in Clash Royale, wo du alle Informationen zu Ausschnitten, Chancentruhen, Entwicklungs- und Heldenboxen sowie Blitztruhen und Legendären Königstruhen findest!
Hinweis: Truhen enthalten nur Karten, die du bereits freigeschaltet hast und die in deiner Arena oder darunter verfügbar sind.
Legen wir los!
AUSSCHNITTE
Ausschnitte sind Stücke von Bildern, mit denen Szenen im Album-Ereignis komplettiert werden können. Ausschnitte haben verschiedene Seltenheitsgrade, die jeweils unterschiedliche Erscheinungsraten aufweisen. Im Folgenden findest du mehr Details zur Erscheinungsrate von Ausschnitten.
Es gibt zwei Arten von Ausschnitten:
Zufälliger Ausschnitt: Du bekommst einen zufälligen Ausschnitt oder ein Duplikat.
Einzigartiger Ausschnitt: Garantiert einen neuen Ausschnitt (solange dein Album nicht vollständig ist).
Was sind Duplikate?
Wenn du einen zufälligen Ausschnitt erhältst, den du bereits hast, ist das ein Duplikat. Alle Duplikate zählen zur Fortschrittsleiste für einzigartige Ausschnitte hinzu. Der Fortschritt, der durch das Duplikat hinzugefügt wird, hängt von dem Seltenheitsgrad ab:
|Ausschnitt
|Duplikate
|Gewöhnlich
|3
|Selten
|4
|Episch
|5
|Legendär
|6
Wenn die Leiste voll ist, erhältst du automatisch einen einzigartigen Ausschnitt! Jeglicher zusätzliche Fortschritt wird übertragen. Es geht also nichts verloren!
Was passiert, wenn ich das Album abgeschlossen habe?
Nach Abschluss des Ereignisses kannst du weiterhin Ausschnitte sammeln. Diese Ausschnitte werden in zufällige Bonusbelohnungen umgewandelt!
ERSCHEINUNGSRATEN VON AUSSCHNITTEN DES BOWLER-MIXTAPE-ALBUMS (MAI 2026)
CHANCEN AUF SELTENHEITSGRADE
|Seltenheitsgrad
|Chance
|Gewöhnlich
|84,4 %
|Selten
|9,8 %
|Episch
|4,4 %
|Legendär
|1,3 %
ERSCHEINUNGSRATEN VON EINZIGARTIGEN AUSSCHNITTEN NACH SZENE
|Szene
|Einzigartiger Ausschnitt
|Ausschnitts-Seltenheit
|Ausschnittschancen/Seltenheit
|Ausschnittschancen gesamt
|Das Achselzucken
|1–9
|Gewöhnlich
|6,4 %
|6,08 %
|Krönt mich
|10–17
|Gewöhnlich
|3,2 %
|3,04 %
|18
|Selten
|51,5 %
|2,03 %
|Schlafenszeit
|19–25
|Gewöhnlich
|1,6 %
|1,52 %
|26
|Selten
|25,8 %
|1,01 %
|27
|Episch
|59,5 %
|0,51 %
|Brandheiß
|28–33
|Gewöhnlich
|0,6 %
|0,61 %
|34
|Selten
|10,3 %
|0,41 %
|35
|Episch
|23,8 %
|0,2 %
|36
|Legendär
|62,5 %
|0,1 %
|Mamba im Flug
|37–41
|Gewöhnlich
|0,3 %
|0,3 %
|42–43
|Selten
|5,2 %
|0,2 %
|44
|Episch
|11,9 %
|0,1 %
|45
|Legendär
|31,3 %
|0,05 %
|Appell eines Helden
|46–49
|Gewöhnlich
|0,1 %
|0,06 %
|50–51
|Selten
|1,0 %
|0,04 %
|52–53
|Episch
|2,4 %
|0,02 %
|54
|Legendär
|6,3 %
|0,01 %
CHANCENTRUHEN
Chancentruhen haben eine bestimmte Anzahl von Chancen auf Verbesserung und können dich mit Karten, Gold und Designs belohnen. Einige enthalten allerdings bestimmte Belohnungen oder bieten mehr Chancen:
Magische Chancentruhen: Karten, Gold, Joker, Entwicklungsfragmente und Designgegenstände (vier Chancen auf Verbesserung)
Standard-Chancentruhen: Karten und Gold (drei Chancen auf Verbesserung)
Saisonale Chancentruhen: Ihre Inhalte sind thematisch auf die Saison abgestimmt. Sieh dir die Details zur Saisonalen Chancentruhe unter dem Bereich zu den Standard-Chancentruhen an.
Truhenlevel
Bestimmte Truhen enthalten Belohnungen auf Basis ihres Levels. Neue Level erhältst du über Arenen und jeder von ihnen bringt einen Belohnungsschub mit sich, der dafür sorgt, dass du dem erzielten Fortschritt entsprechend belohnt wirst. Du kannst deine Level im Pop-up für tägliche Kampfbelohnungen sehen. Die folgenden Truhen bieten Belohnungen auf Basis ihres Levels:
Magische Chancentruhen
Standard-Chancentruhen
MAGISCHE CHANCENTRUHEN
Es gibt fünf mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 5 Sterne ⭐⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:
Seltenheitsgrad-Chance nach Art der Magischen Chancentruhe
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|1-Stern-Chancentruhe
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
|2-Sterne-Chancentruhe
|33,36 %
|45,59 %
|19,71 %
|1,34 %
|3-Sterne-Chancentruhe
|40,96 %
|56,97 %
|2,07 %
|4-Sterne-Chancentruhe
|96,00 %
|4,00 %
|5-Sterne-Chancentruhe
|100,00 %
Chancen auf jede Belohnung nach abschließendem Seltenheitsgrad (Truhenlevel 13+)
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gold
|50,00 %
|38,46 %
|28,85 %
|Gewöhnliche Karten
|25,89 %
|20,11 %
|18,75 %
|16,44 %
|16,02 %
|Seltene Karten
|24,11 %
|18,72 %
|17,46 %
|15,30 %
|14,91 %
|Epische Karten
|18,86 %
|17,59 %
|15,42 %
|15,02 %
|Legendäre Karten
|10,41 %
|9,12 %
|8,89 %
|Championkarten
|3,10 %
|2,72 %
|2,65 %
|Gewöhnliche Joker
|8,00 %
|9,00 %
|Seltene Joker
|7,50 %
|8,00 %
|Epische Joker
|7,00 %
|6,50 %
|Legendäre Joker
|6,50 %
|5,50 %
|Championjoker
|6,50 %
|4,00 %
|Banner
|3,85 %
|Emotes
|3,85 %
|Entwicklungsfragmente
|5,50 %
|Vollständige Entwicklung
|9,50 %
Truhenlevel nach Arena
|Arena
|Truhenlevel
|Arena 1
|Level 1
|Arena 2
|Level 2
|Arena 3
|Level 3
|Arena 4
|Level 4
|Arena 5
|Level 5
|Arena 6
|Level 6
|Arena 7
|Level 7
|Arena 8
|Level 8
|Arenen 9–10
|Level 9
|Arenen 11–12
|Level 10
|Arenen 13–15
|Level 11
|Arenen 16–18
|Level 12
|Arenen 19–21
|Level 13
|Arenen 22–24
|Level 14
|Arenen 25–27
|Level 15
|Arena 28+
|Level 16
Benötigte Arena nach Belohnungsart
|Kleinste Arena
|Verfügbare Belohnungen
|Arena 1
|GoldGewöhnliche KartenSeltene Karten
|Arena 2
|Gewöhnliche JokerSeltene Joker
|Arena 3
|Entwicklungsfragmente
|Arena 4
|BannerEmotes
|Arena 6
|Epische KartenEpische Joker
|Arena 11
|Legendäre KartenLegendäre Joker
|Arena 16
|ChampionkartenChampionjoker
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Truhenlevel 1
|50
|2
|1
|Truhenlevel 2
|75
|2
|1
|Truhenlevel 3
|100
|3
|1
|Truhenlevel 4
|125
|4
|1
|Truhenlevel 5
|150
|5
|1
|Truhenlevel 6
|200
|6
|1
|Truhenlevel 7
|250
|8
|2
|Truhenlevel 8
|325
|10
|2
|Truhenlevel 9
|400
|13
|3
|Truhenlevel 10
|500
|16
|3
|Truhenlevel 11
|600
|19
|4
|Truhenlevel 12
|700
|22
|4
|Truhenlevel 13
|800
|25
|5
|Truhenlevel 14
|900
|28
|6
|Truhenlevel 15
|1000
|31
|6
|Truhenlevel 16
|1100
|34
|7
|2 Sterne
|Gold
|Banner
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Truhenlevel 1
|200
|6
|2
|Truhenlevel 2
|300
|9
|2
|Truhenlevel 3
|400
|12
|2
|Truhenlevel 4
|500
|1
|16
|3
|Truhenlevel 5
|600
|1
|19
|4
|Truhenlevel 6
|800
|1
|25
|5
|1
|Truhenlevel 7
|1000
|1
|31
|6
|1
|Truhenlevel 8
|1300
|1
|40
|8
|1
|Truhenlevel 9
|1600
|1
|50
|10
|1
|Truhenlevel 10
|2000
|1
|62
|12
|2
|Truhenlevel 11
|2400
|1
|75
|15
|2
|Truhenlevel 12
|2800
|1
|88
|18
|2
|Truhenlevel 13
|3200
|1
|100
|20
|3
|Truhenlevel 14
|3600
|1
|112
|23
|3
|Truhenlevel 15
|4000
|1
|125
|25
|3
|Truhenlevel 16
|4400
|1
|138
|28
|3
|3 Sterne
|Gold
|Emotes
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Truhenlevel 1
|800
|25
|5
|Truhenlevel 2
|1200
|38
|8
|Truhenlevel 3
|1600
|50
|10
|Truhenlevel 4
|2000
|1
|63
|13
|Truhenlevel 5
|2400
|1
|75
|15
|Truhenlevel 6
|3200
|1
|100
|20
|2
|Truhenlevel 7
|4000
|1
|125
|25
|3
|Truhenlevel 8
|5200
|1
|163
|33
|4
|Truhenlevel 9
|6400
|1
|200
|40
|5
|Truhenlevel 10
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|Truhenlevel 11
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|Truhenlevel 12
|11.200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Truhenlevel 13
|12.800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Truhenlevel 14
|14.400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Truhenlevel 15
|16.000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Truhenlevel 16
|17.600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 Sterne
|Gewöhnliche Joker
|Seltene Joker
|Epische Joker
|Legendäre Joker
|Championjoker
|Entwicklungsfragmente
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Truhenlevel 1
|100
|20
|Truhenlevel 2
|50
|10
|150
|30
|Truhenlevel 3
|67
|13
|2
|200
|40
|Truhenlevel 4
|83
|17
|2
|250
|50
|Truhenlevel 5
|100
|20
|2
|300
|60
|Truhenlevel 6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Truhenlevel 7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Truhenlevel 8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Truhenlevel 9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Truhenlevel 10
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|Truhenlevel 11
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|Truhenlevel 12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|Truhenlevel 13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|Truhenlevel 14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|Truhenlevel 15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|Truhenlevel 16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5 Sterne
|Gewöhnliche Joker
|Seltene Joker
|Epische Joker
|Legendäre Joker
|Championjoker
|Entwicklungsfragmente
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Truhenlevel 1
|300
|60
|Truhenlevel 2
|150
|30
|450
|90
|Truhenlevel 3
|200
|40
|6
|600
|120
|Truhenlevel 4
|250
|50
|6
|750
|150
|Truhenlevel 5
|300
|60
|6
|900
|180
|Truhenlevel 6
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|Truhenlevel 7
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|Truhenlevel 8
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|Truhenlevel 9
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|Truhenlevel 10
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|Truhenlevel 11
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|Truhenlevel 12
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|Truhenlevel 13
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|Truhenlevel 14
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|Truhenlevel 15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|Truhenlevel 16
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
Mögliche Emotes und Banner
STANDARD-CHANCENTRUHEN
Es gibt vier mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 4 Sterne ⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:
Erscheinungsrate von Standard-Chancentruhen
|Start-Seltenheitsgrad
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|1-Stern-Standard-Chancentruhe
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Belohnungschancen aus Standard-Chancentruhen (Arena 1+)
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|Gold
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Zufällige Karten
|50,00 %
|60,00 %
|70,00 %
|100,00 %
Beispiel: Belohnungschancen aus Standard-Chancentruhen (Truhenlevel 13+)
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|Gold
|50,00 %
|40,00 %
|30,00 %
|Gewöhnliche Karten
|25,89 %
|20,91 %
|19,50 %
|27,86 %
|Seltene Karten
|24,11 %
|19,47 %
|18,16 %
|25,94 %
|Epische Karten
|19,62 %
|18,29 %
|26,13 %
|Legendäre Karten
|10,83 %
|15,47 %
|Championkarten
|3,23 %
|4,61 %
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Truhenlevel 1
|50
|2
|1
|Truhenlevel 2
|75
|2
|1
|Truhenlevel 3
|100
|3
|1
|Truhenlevel 4
|125
|4
|1
|Truhenlevel 5
|150
|5
|1
|Truhenlevel 6
|200
|6
|1
|Truhenlevel 7
|250
|8
|2
|Truhenlevel 8
|325
|10
|2
|Truhenlevel 9
|400
|13
|3
|Truhenlevel 10
|500
|16
|3
|Truhenlevel 11
|600
|19
|4
|Truhenlevel 12
|700
|22
|4
|Truhenlevel 13
|800
|25
|5
|Truhenlevel 14
|900
|28
|6
|Truhenlevel 15
|1000
|31
|6
|Truhenlevel 16
|1100
|34
|7
|2 Sterne
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Truhenlevel 1
|200
|6
|2
|Truhenlevel 2
|300
|9
|2
|Truhenlevel 3
|400
|12
|2
|Truhenlevel 4
|500
|16
|3
|Truhenlevel 5
|600
|19
|4
|Truhenlevel 6
|800
|25
|5
|1
|Truhenlevel 7
|1000
|31
|6
|1
|Truhenlevel 8
|1300
|40
|8
|1
|Truhenlevel 9
|1600
|50
|10
|1
|Truhenlevel 10
|2000
|62
|12
|2
|Truhenlevel 11
|2400
|75
|15
|2
|Truhenlevel 12
|2800
|88
|18
|2
|Truhenlevel 13
|3200
|100
|20
|3
|Truhenlevel 14
|3600
|112
|23
|3
|Truhenlevel 15
|4000
|125
|25
|3
|Truhenlevel 16
|4400
|138
|28
|3
|3 Sterne
|Gold
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Truhenlevel 1
|800
|25
|5
|Truhenlevel 2
|1200
|38
|8
|Truhenlevel 3
|1600
|50
|10
|Truhenlevel 4
|2000
|63
|13
|Truhenlevel 5
|2400
|75
|15
|Truhenlevel 6
|3200
|100
|20
|2
|Truhenlevel 7
|4000
|125
|25
|3
|Truhenlevel 8
|5200
|163
|33
|4
|Truhenlevel 9
|6400
|200
|40
|5
|Truhenlevel 10
|8000
|250
|50
|6
|1
|Truhenlevel 11
|9600
|300
|60
|8
|1
|Truhenlevel 12
|11.200
|350
|70
|9
|1
|1
|Truhenlevel 13
|12.800
|400
|80
|10
|1
|1
|Truhenlevel 14
|14.400
|450
|90
|11
|1
|1
|Truhenlevel 15
|16.000
|500
|100
|13
|1
|1
|Truhenlevel 16
|17.600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 Sterne
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Zufällige legendäre Karten
|Zufällige Championkarten
|Truhenlevel 1
|100
|20
|Truhenlevel 2
|150
|30
|Truhenlevel 3
|200
|40
|Truhenlevel 4
|250
|50
|Truhenlevel 5
|300
|60
|Truhenlevel 6
|400
|80
|10
|Truhenlevel 7
|500
|100
|13
|Truhenlevel 8
|650
|130
|16
|Truhenlevel 9
|800
|160
|20
|Truhenlevel 10
|1000
|200
|25
|3
|Truhenlevel 11
|1200
|240
|30
|3
|Truhenlevel 12
|1400
|280
|35
|4
|3
|Truhenlevel 13
|1600
|320
|40
|4
|3
|Truhenlevel 14
|1800
|360
|45
|5
|4
|Truhenlevel 15
|2000
|400
|50
|5
|4
|Truhenlevel 16
|2200
|440
|55
|6
|4
SAISONALE CHANCENTRUHEN
Saisonale Chancentruhen bieten Belohnungen, die auf dem Thema von Ereignissen oder auf bestimmten Einheiten basieren.
Jubiläums-Chancentruhe
Du kannst aus Jubiläums-Chancentruhen jede Menge festlicher Designbelohnungen erhalten! Außerdem hat diese Truhe keine Level. Jede Truhe bietet eine Chance auf jede der verfügbaren Designbelohnungen.
Mögliche Belohnungen
Jede geöffnete Jubiläums-Chancentruhe bietet die Chance, mit einem von 230 Designgegenständen belohnt zu werden:
|Belohnungsart
|Menge
|Chancen
|Emote
|43
|64,47 %
|Kampfbanner (Dekoration oder Rahmen)
|182
|30,47 %
|Turmskin
|5
|5,06 %
Eisenherz-Chancentruhe
Du kannst aus Eisenherz-Chancentruhen jede Menge frecher Belohnungen erhalten!
Karten und Entwicklungen in Eisenherz-Chancentruhen
Du kannst darin P.E.K.K.A.-Entwicklungsfragmente, eine vollständige P.E.K.K.A.-Entwicklung und die folgenden Karten finden:
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Kobolde
|Blasrohrkobold
|Dunkler Prinz
|Koboldmaschine
|Dr. Frankobold
|Koboldgang
|Koboldkäfig
|Koboldfass
|Megaritter
|Kleiner Prinz
|Speerkobolde
|Koboldhütte
|Koboldfluch
|Lavahund
|Skelettkönig
|Lakaien
|Infernoturm
|P.E.K.K.A.
|Lakaienhorde
|Megalakai
|Leere
Banner und Emotes in Eisenherz-Chancentruhen
Frostfeuer-Chancentruhe
Du kannst aus Frostfeuer-Chancentruhen jede Menge Belohnungen mit Feuer- und Eis-Thematik erhalten.
Karten und Entwicklungen in Frostfeuer-Chancentruhen
Du kannst darin Magier-Entwicklungsfragmente, eine vollständige Magierentwicklung und die folgenden Karten finden:
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Bogenschützen
|Feuerball
|Drachenbaby
|Eismagier
|Bogenschützen-Königin
|Feuerwerkerin
|Ofen
|Ballon
|Lavahund
|Boss-Banditin
|Feuergeist
|Eisgolem
|Kanonenkarre
|Phönix
|Kleiner Prinz
|Eisgeist
|Infernoturm
|Frost
|Schneeball
|Magier
|Mauerbrecher
Banner und Emotes in Frostfeuer-Chancentruhen
Lebkuchen-Chancentruhe
Du kannst aus Lebkuchen-Chancentruhen jede Menge Belohnungen mit Winterfest-Thematik erhalten.
Karten und Entwicklungen in Lebkuchen-Chancentruhen
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Entwicklung
|Fledermäuse
|Riese
|Drachenbaby
|Friedhof
|Bogenschützen-Königin
|Ritter-Entwicklungsfragmente
|Kanone
|Koboldhütte
|Koboldfass
|Infernodrache
|Dr. Frankobold
|Vollständige Ritterentwicklung
|Feuerwerkerin
|Mini-P.E.K.K.A.
|Gift
|Funki
|Großer Gräber
|Ritter
|Musketierin
|Skelettarmee
|Königliche Luftpost
|Zappys
|Hexe
Banner und Emotes in Lebkuchen-Chancentruhen
ERSCHEINUNGSRATEN IN EISENHERZ-, FROSTFEUER- UND LEBKUCHEN-CHANCENTRUHEN
Seltenheitsgrad-Verbesserungschancen
|Start-Seltenheitsgrad
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|1-Stern-Saisonale-Chancentruhe
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
Belohnungschancen für Arenen 1–10
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|52,63 %
|28,57 %
|32,26 %
|37,04 %
|37,04 %
|Seltene Karten
|47,37 %
|25,71 %
|29,03 %
|33,33 %
|33,33 %
|Epische Karten
|22,86 %
|25,81 %
|29,63 %
|29,63 %
|Banner
|22,86 %
|Emotes
|12,90 %
Belohnungschancen für Arena 11+
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|52,63 %
|28,57 %
|25,77 %
|26,46 %
|26,46 %
|Seltene Karten
|47,37 %
|25,71 %
|23,20 %
|23,81 %
|23,81 %
|Epische Karten
|22,86 %
|20,62 %
|21,16 %
|21,16 %
|Legendäre Karten
|10,82 %
|11,11 %
|11,11 %
|Championkarten
|9,28 %
|9,52 %
|9,52 %
|Banner
|22,86 %
|Emotes
|10,31 %
|Entwicklungsfragment
|7,94 %
|Vollständige Entwicklung
|7,94 %
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Arenen 1–10
|13
|3
|Arenen 11–19
|25
|5
|Arena 20+
|35
|7
|2 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Banner
|Arenen 1–10
|50
|10
|1
|1
|Arenen 11–19
|100
|20
|3
|1
|Arena 20+
|140
|30
|3
|1
|3 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Championkarten
|Emote
|Arenen 1–10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Arenen 11–19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|Arena 20+
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Championkarten
|Entwicklungsfragmente
|Arenen 1–10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Arenen 11–19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|Arena 20+
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Championkarten
|Entwicklungsfragmente (vollständige Entwicklung)
|Arenen 1–10
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|Arenen 11–19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|Arena 20+
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe
Du kannst aus Dreifache-Bedrohung-Chancentruhen jede Menge Belohnungen mit Bezug zur Musketierin erhalten.
Karten und Entwicklungen in Dreifache-Bedrohung-Chancentruhen
|Gewöhnlich
|Selten
|Episch
|Legendär
|Champion
|Pfeile
|Rammbock
|Riesenskelett
|Banditin
|Goldener Ritter
|Bomber
|Elixiersammler
|Jäger
|Magieschütze
|Kleiner Prinz
|Koboldgang
|Heilungsgeist
|Spiegel
|Königsgeist
|Mönch
|Schneeball
|Musketierin
|Wut
|Knall
|Drei Musketierinnen
|Runenriesin
Banner und Emotes in Dreifache-Bedrohung-Chancentruhen
ERSCHEINUNGSRATEN IN DREIFACHE-BEDROHUNG-CHANCENTRUHEN
Seltenheitsgrad-Verbesserungschancen
|Start-Seltenheitsgrad
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|1-Stern-Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Belohnungschancen für Arenen 1–10
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Seltene Karten
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Epische Karten
|22,22 %
|12,50 %
|14,39 %
|Banner
|25,00 %
|28,20 %
|Emotes
|7,05 %
|Entwicklungsfragment
|Vollständige Entwicklung
Belohnungschancen für Arenen 11–19
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Seltene Karten
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Epische Karten
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Legendäre Karten
|4,69 %
|6,82 %
|Championkarten
|4,55 %
|Banner
|25,00 %
|30,30 %
|Emotes
|7,58 %
|Entwicklungsfragment
|4,55 %
|Vollständige Entwicklung
|0,76 %
Belohnungschancen für Arena 20+
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Seltene Karten
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Epische Karten
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Legendäre Karten
|4,69 %
|6,82 %
|Championkarten
|4,55 %
|Banner
|25,00 %
|30,30 %
|Emotes
|7,58 %
|Entwicklungsfragment
|4,55 %
|Vollständige Entwicklung
|0,76 %
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gewöhnliche Karten
|Arenen 1–10
|30
|Arenen 11–19
|75
|Arena 20+
|125
|2 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Arenen 1–10
|60
|15
|Arenen 11–19
|150
|50
|Arena 20+
|250
|60
|3 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Arenen 1–10
|125
|35
|3
|Arenen 11–19
|375
|100
|10
|Arena 20+
|500
|125
|12
|4 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Banner
|Arenen 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenen 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arena 20+
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Championkarten
|Banner
|Emote
|Entwicklungsfragment
|Entwicklungsfragment (vollständige Entwicklung)
|Arenen 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenen 11–19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|Arena 20+
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
Spuk- und Phantom-Chancentruhen
Du kannst aus Spuk- und Phantom-Chancentruhen jede Menge gruseliger Belohnungen erhalten!
Karten in beiden Truhen
|Gewöhnlich
|Episch
|Selten
|Legendär
|Champion
|Pfeile
|Bombenturm
|Wächter
|Friedhof
|Boss-Banditin
|Bomber
|Feuerball
|Blitz
|Nachthexe
|Dr. Frankobold
|Lakaien
|Infernoturm
|Gift
|Königsgeist
|Skelettkönig
|Skelette
|Mini-P.E.K.K.A.
|Skelettarmee
|Skelettdrachen
|Grabstein
|Hexe
Entwicklungsfragmente / vollständige Entwicklungen
|Spuk-Chancentruhe
|Phantom-Chancentruhe
|Skelettarmee-Entwicklungsfragment
|Königsgeist-Entwicklungsfragment
|Vollständige Skelettarmee-Entwicklung
|Vollständige Königsgeist-Entwicklung
|Königsgeist-Entwicklungsfragment
|Vollständige Königsgeist-Entwicklung
Banner und Emotes in beiden Truhen
ERSCHEINUNGSRATEN IN SPUK- UND PHANTOM-CHANCENTRUHEN
Chancen auf Seltenheitsgrade
|Start-Seltenheitsgrad
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|1-Stern-Spuk-Chancentruhe
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
|1-Stern-Phantom-Chancentruhe
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,70 %
Belohnungschancen für Arenen 1–10
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Seltene Karten
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Epische Karten
|22,22 %
|12,50 %
|14,39 %
|Banner
|25,00 %
|28,20 %
|Emotes
|7,05 %
|Entwicklungsfragment
|Vollständige Entwicklung
Belohnungschancen für Arenen 11–19
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Seltene Karten
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Epische Karten
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Legendäre Karten
|4,69 %
|6,47 %
|Championkarten
|4,32 %
|Banner
|25,00 %
|28,78 %
|Emotes
|7,19 %
|Entwicklungsfragment
|8,64 %
|Vollständige Entwicklung
|1,44 %
Belohnungschancen für Arena 20+
|1 Stern
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|100,00 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Seltene Karten
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Epische Karten
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Legendäre Karten
|4,69 %
|6,47 %
|Championkarten
|4,32 %
|Banner
|25,00 %
|28,78 %
|Emotes
|7,19 %
|Entwicklungsfragment
|8,64 %
|Vollständige Entwicklung
|1,44 %
Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art
|1 Stern
|Gewöhnliche Karten
|Arenen 1–10
|30
|Arenen 11–19
|75
|Arena 20+
|125
|2 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Arenen 1–10
|60
|15
|Arenen 11–19
|150
|50
|Arena 20+
|250
|60
|3 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Arenen 1–10
|125
|35
|3
|Arenen 11–19
|375
|100
|10
|Arena 20+
|500
|125
|12
|4 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Banner
|Arenen 1–10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenen 11–19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arena 20+
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 Sterne
|Gewöhnliche Karten
|Seltene Karten
|Epische Karten
|Legendäre Karten
|Championkarten
|Banner
|Emote
|Entwicklungsfragment
|Entwicklungsfragment (vollständige Entwicklung)
|Arenen 1–10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenen 11–19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arena 20+
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
ENTWICKLUNGS- UND HELDENBOXEN
Entwicklungsboxen enthalten ausschließlich Entwicklungsfragmente und lassen sich durch Ereignisse verdienen. Wenn du ein Entwicklungsfragment für eine Entwicklung erhältst, die du bereits besitzt, oder wenn du mehr erhältst, als du für deren Freischaltung benötigst, dann bekommst du stattdessen Karten derselben Einheit.
Heldenboxen enthalten nur Heldenfragmente und lassen sich über Ereignisse und den Gratispfad des Pass Royale erhalten. Wenn du einen Helden beschwörst, den du bereits besitzt, dann wird der doppelte Held in Karten derselben Einheit und 20 Heldenfragmente umgewandelt.
Diese Boxen funktionieren ähnlich wie Chancentruhen mit dreimaligem Tippen, wobei jedes Mal die Chance auf eine Verbesserung der Box besteht. Jedes Tippen bietet die Chance, die Box zu verbessern, damit sie mehr Belohnungen gewährt!
Erscheinungsraten von Entwicklungsboxen
|Start-Seltenheitsgrad
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|3-Sterne-Evo-Box
|49,30 %
|45,60 %
|5,1 %
|4-Sterne-Evo-Box
|79,20 %
|20,80 %
|5-Sterne-Evo-Box
|100,00 %
Anzahl der vergebenen Entwicklungsfragmente
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|1
|2
|6
Erscheinungsraten von Heldenboxen
|Start-Seltenheitsgrad
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|2-Sterne-Heldenbox
|34,30 %
|52,10 %
|12,60 %
|1,00 %
Anzahl der vergebenen Heldenfragmente
|2 Sterne
|3 Sterne
|4 Sterne
|5 Sterne
|Heldenfragmente
|5
|10
|40
|200
BLITZTRUHEN
Öffne Blitztruhen und verwende Blitzschläge, um Karten zu ersetzen, die du nicht haben möchtest. Die jeweilige Karte wird durch eine andere Karte mit demselben Seltenheitsgrad und derselben Anzahl an Exemplaren ersetzt. Diese Ersatzkarten werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus allen freigeschalteten Karten ausgewählt. Blitztruhen aus höheren Arenen enthalten mehr Blitzschläge! Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind drei verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.
|Arena
|Blitzschläge
|Karten insgesamt
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Arena 1
|2
|80
|65
|13
|Arena 2
|2
|65
|69
|14
|Arena 3
|3
|95
|77
|16
|Arena 4
|3
|110
|89
|18
|Arena 5
|4
|115
|93
|19
|Arena 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Arena 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Arena 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Arena 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Arena 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Arena 28
|6
|330
|268
|55
|7
LEGENDÄRE KÖNIGSTRUHE (ARENA 11+)
Jede Legendäre Königstruhe enthält garantiert eine legendäre Karte. Beim Öffnen werden dir Kartenpaare angezeigt und du kannst dich für jeweils eine der beiden Karten entscheiden. Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind sieben verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.
|Arena
|Karten insgesamt
|Zufällige gewöhnliche Karten
|Zufällige seltene Karten
|Zufällige epische Karten
|Chance auf zufällige legendäre Karte
|Chance auf zufällige Championkarte
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|Arena 16+
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team