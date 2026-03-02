Ausschnitte sind Stücke von Bildern, mit denen Szenen im Album-Ereignis komplettiert werden können. Ausschnitte haben verschiedene Seltenheitsgrade, die jeweils unterschiedliche Erscheinungsraten aufweisen. Im Folgenden findest du mehr Details zur Erscheinungsrate von Ausschnitten.

Es gibt zwei Arten von Ausschnitten:

Zufälliger Ausschnitt: Du bekommst einen zufälligen Ausschnitt oder ein Duplikat.

Einzigartiger Ausschnitt: Garantiert einen neuen Ausschnitt (solange dein Album nicht vollständig ist).

Was sind Duplikate?

Wenn du einen zufälligen Ausschnitt erhältst, den du bereits hast, ist das ein Duplikat. Alle Duplikate zählen zur Fortschrittsleiste für einzigartige Ausschnitte hinzu. Der Fortschritt, der durch das Duplikat hinzugefügt wird, hängt von dem Seltenheitsgrad ab:

Ausschnitt Duplikate Gewöhnlich 3 Selten 4 Episch 5 Legendär 6

Wenn die Leiste voll ist, erhältst du automatisch einen einzigartigen Ausschnitt! Jeglicher zusätzliche Fortschritt wird übertragen. Es geht also nichts verloren!

Was passiert, wenn ich das Album abgeschlossen habe?

Nach Abschluss des Ereignisses kannst du weiterhin Ausschnitte sammeln. Diese Ausschnitte werden in zufällige Bonusbelohnungen umgewandelt!

ERSCHEINUNGSRATEN VON AUSSCHNITTEN DES BOWLER-MIXTAPE-ALBUMS (MAI 2026)

CHANCEN AUF SELTENHEITSGRADE

Seltenheitsgrad Chance Gewöhnlich 84,4 % Selten 9,8 % Episch 4,4 % Legendär 1,3 %

ERSCHEINUNGSRATEN VON EINZIGARTIGEN AUSSCHNITTEN NACH SZENE