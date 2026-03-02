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2. März 2026
Blog – Clash Royale

ALLES ZU ERSCHEINUNGSRATEN!

Willkommen zur Infoübersicht bezüglich Erscheinungsraten in Clash Royale, wo du alle Informationen zu Ausschnitten, Chancentruhen, Entwicklungs- und Heldenboxen sowie Blitztruhen und Legendären Königstruhen findest!

Hinweis: Truhen enthalten nur Karten, die du bereits freigeschaltet hast und die in deiner Arena oder darunter verfügbar sind.

Legen wir los!

AUSSCHNITTE

Ausschnitte sind Stücke von Bildern, mit denen Szenen im Album-Ereignis komplettiert werden können. Ausschnitte haben verschiedene Seltenheitsgrade, die jeweils unterschiedliche Erscheinungsraten aufweisen. Im Folgenden findest du mehr Details zur Erscheinungsrate von Ausschnitten.

Es gibt zwei Arten von Ausschnitten:

  • Zufälliger Ausschnitt: Du bekommst einen zufälligen Ausschnitt oder ein Duplikat.

  • Einzigartiger Ausschnitt: Garantiert einen neuen Ausschnitt (solange dein Album nicht vollständig ist).

Was sind Duplikate?
Wenn du einen zufälligen Ausschnitt erhältst, den du bereits hast, ist das ein Duplikat. Alle Duplikate zählen zur Fortschrittsleiste für einzigartige Ausschnitte hinzu. Der Fortschritt, der durch das Duplikat hinzugefügt wird, hängt von dem Seltenheitsgrad ab:

AusschnittDuplikate
Gewöhnlich3
Selten4
Episch5
Legendär6

Wenn die Leiste voll ist, erhältst du automatisch einen einzigartigen Ausschnitt! Jeglicher zusätzliche Fortschritt wird übertragen. Es geht also nichts verloren!

Was passiert, wenn ich das Album abgeschlossen habe?
Nach Abschluss des Ereignisses kannst du weiterhin Ausschnitte sammeln. Diese Ausschnitte werden in zufällige Bonusbelohnungen umgewandelt!

ERSCHEINUNGSRATEN VON AUSSCHNITTEN DES BOWLER-MIXTAPE-ALBUMS (MAI 2026)

CHANCEN AUF SELTENHEITSGRADE

SeltenheitsgradChance
Gewöhnlich84,4 %
Selten9,8 %
Episch4,4 %
Legendär1,3 %

ERSCHEINUNGSRATEN VON EINZIGARTIGEN AUSSCHNITTEN NACH SZENE

SzeneEinzigartiger AusschnittAusschnitts-SeltenheitAusschnittschancen/SeltenheitAusschnittschancen gesamt
Das Achselzucken1–9Gewöhnlich6,4 %6,08 %
Krönt mich10–17Gewöhnlich3,2 %3,04 %
18Selten51,5 %2,03 %
Schlafenszeit19–25Gewöhnlich1,6 %1,52 %
26Selten25,8 %1,01 %
27Episch59,5 %0,51 %
Brandheiß28–33Gewöhnlich0,6 %0,61 %
34Selten10,3 %0,41 %
35Episch23,8 %0,2 %
36Legendär62,5 %0,1 %
Mamba im Flug37–41Gewöhnlich0,3 %0,3 %
42–43Selten5,2 %0,2 %
44Episch11,9 %0,1 %
45Legendär31,3 %0,05 %
Appell eines Helden46–49Gewöhnlich0,1 %0,06 %
50–51Selten1,0 %0,04 %
52–53Episch2,4 %0,02 %
54Legendär6,3 %0,01 %

CHANCENTRUHEN

Chancentruhen haben eine bestimmte Anzahl von Chancen auf Verbesserung und können dich mit Karten, Gold und Designs belohnen. Einige enthalten allerdings bestimmte Belohnungen oder bieten mehr Chancen:

  • Magische Chancentruhen: Karten, Gold, Joker, Entwicklungsfragmente und Designgegenstände (vier Chancen auf Verbesserung)

  • Standard-Chancentruhen: Karten und Gold (drei Chancen auf Verbesserung)

  • Saisonale Chancentruhen: Ihre Inhalte sind thematisch auf die Saison abgestimmt. Sieh dir die Details zur Saisonalen Chancentruhe unter dem Bereich zu den Standard-Chancentruhen an.

Truhenlevel

Bestimmte Truhen enthalten Belohnungen auf Basis ihres Levels. Neue Level erhältst du über Arenen und jeder von ihnen bringt einen Belohnungsschub mit sich, der dafür sorgt, dass du dem erzielten Fortschritt entsprechend belohnt wirst. Du kannst deine Level im Pop-up für tägliche Kampfbelohnungen sehen. Die folgenden Truhen bieten Belohnungen auf Basis ihres Levels:

  • Magische Chancentruhen

  • Standard-Chancentruhen

MAGISCHE CHANCENTRUHEN

Es gibt fünf mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 5 Sterne ⭐⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:

Seltenheitsgrad-Chance nach Art der Magischen Chancentruhe

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
1-Stern-Chancentruhe31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %
2-Sterne-Chancentruhe33,36 %45,59 %19,71 %1,34 %
3-Sterne-Chancentruhe40,96 %56,97 %2,07 %
4-Sterne-Chancentruhe96,00 %4,00 %
5-Sterne-Chancentruhe100,00 %

Chancen auf jede Belohnung nach abschließendem Seltenheitsgrad (Truhenlevel 13+)

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gold50,00 %38,46 %28,85 %
Gewöhnliche Karten25,89 %20,11 %18,75 %16,44 %16,02 %
Seltene Karten24,11 %18,72 %17,46 %15,30 %14,91 %
Epische Karten18,86 %17,59 %15,42 %15,02 %
Legendäre Karten10,41 %9,12 %8,89 %
Championkarten3,10 %2,72 %2,65 %
Gewöhnliche Joker8,00 %9,00 %
Seltene Joker7,50 %8,00 %
Epische Joker7,00 %6,50 %
Legendäre Joker6,50 %5,50 %
Championjoker6,50 %4,00 %
Banner3,85 %
Emotes3,85 %
Entwicklungsfragmente5,50 %
Vollständige Entwicklung9,50 %

Truhenlevel nach Arena

ArenaTruhenlevel
Arena 1Level 1
Arena 2Level 2
Arena 3Level 3
Arena 4Level 4
Arena 5Level 5
Arena 6Level 6
Arena 7Level 7
Arena 8Level 8
Arenen 9–10Level 9
Arenen 11–12Level 10
Arenen 13–15Level 11
Arenen 16–18Level 12
Arenen 19–21Level 13
Arenen 22–24Level 14
Arenen 25–27Level 15
Arena 28+Level 16

Benötigte Arena nach Belohnungsart

Kleinste ArenaVerfügbare Belohnungen
Arena 1GoldGewöhnliche KartenSeltene Karten
Arena 2Gewöhnliche JokerSeltene Joker
Arena 3Entwicklungsfragmente
Arena 4BannerEmotes
Arena 6Epische KartenEpische Joker
Arena 11Legendäre KartenLegendäre Joker
Arena 16ChampionkartenChampionjoker

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene Karten
Truhenlevel 15021
Truhenlevel 27521
Truhenlevel 310031
Truhenlevel 412541
Truhenlevel 515051
Truhenlevel 620061
Truhenlevel 725082
Truhenlevel 8325102
Truhenlevel 9400133
Truhenlevel 10500163
Truhenlevel 11600194
Truhenlevel 12700224
Truhenlevel 13800255
Truhenlevel 14900286
Truhenlevel 151000316
Truhenlevel 161100347
2 SterneGoldBannerZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische Karten
Truhenlevel 120062
Truhenlevel 230092
Truhenlevel 3400122
Truhenlevel 45001163
Truhenlevel 56001194
Truhenlevel 680012551
Truhenlevel 7100013161
Truhenlevel 8130014081
Truhenlevel 91600150101
Truhenlevel 102000162122
Truhenlevel 112400175152
Truhenlevel 122800188182
Truhenlevel 1332001100203
Truhenlevel 1436001112233
Truhenlevel 1540001125253
Truhenlevel 1644001138283
3 SterneGoldEmotesZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Truhenlevel 1800255
Truhenlevel 21200388
Truhenlevel 316005010
Truhenlevel 4200016313
Truhenlevel 5240017515
Truhenlevel 632001100202
Truhenlevel 740001125253
Truhenlevel 852001163334
Truhenlevel 964001200405
Truhenlevel 10800012505061
Truhenlevel 11960013006081
Truhenlevel 1211.200135070911
Truhenlevel 1312.8001400801011
Truhenlevel 1414.4001450901111
Truhenlevel 1516.00015001001311
Truhenlevel 1617.60015501101421
4 SterneGewöhnliche JokerSeltene JokerEpische JokerLegendäre JokerChampionjokerEntwicklungsfragmenteZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Truhenlevel 110020
Truhenlevel 2501015030
Truhenlevel 36713220040
Truhenlevel 48317225050
Truhenlevel 510020230060
Truhenlevel 613527324008010
Truhenlevel 7165334250010013
Truhenlevel 8215435265013016
Truhenlevel 9265537280016020
Truhenlevel 10335678121000200253
Truhenlevel 114008010121200240303
Truhenlevel 12465931211214002803543
Truhenlevel 135351071311216003204043
Truhenlevel 146001201521218003604554
Truhenlevel 156651331721220004005054
Truhenlevel 167351471821222004405564
5 SterneGewöhnliche JokerSeltene JokerEpische JokerLegendäre JokerChampionjokerEntwicklungsfragmenteZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Truhenlevel 130060
Truhenlevel 21503045090
Truhenlevel 3200406600120
Truhenlevel 4250506750150
Truhenlevel 5300606900180
Truhenlevel 640080106120024030
Truhenlevel 7500100136150030038
Truhenlevel 8650130166195039048
Truhenlevel 9800160206240048060
Truhenlevel 10100020025363000600758
Truhenlevel 111200300304636007209010
Truhenlevel 121500400506364200840105118
Truhenlevel 1325005507095648009601201310
Truhenlevel 1435007501001286540010801351411
Truhenlevel 155500100013014116600012001501612
Truhenlevel 167500140018020156750014001802015

Mögliche Emotes und Banner

STANDARD-CHANCENTRUHEN

Es gibt vier mögliche Verbesserungsstufen bzw. Seltenheitsgrade von 1 Stern ⭐ bis 4 Sterne ⭐⭐⭐⭐. Unten sind alle Wahrscheinlichkeiten für jede Verbesserung und Belohnungsart aufgeführt:

Erscheinungsrate von Standard-Chancentruhen

Start-Seltenheitsgrad1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne
1-Stern-Standard-Chancentruhe31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Belohnungschancen aus Standard-Chancentruhen (Arena 1+)

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne
Gold50,00 %40,00 %30,00 %
Zufällige Karten50,00 %60,00 %70,00 %100,00 %

Beispiel: Belohnungschancen aus Standard-Chancentruhen (Truhenlevel 13+)

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne
Gold50,00 %40,00 %30,00 %
Gewöhnliche Karten25,89 %20,91 %19,50 %27,86 %
Seltene Karten24,11 %19,47 %18,16 %25,94 %
Epische Karten19,62 %18,29 %26,13 %
Legendäre Karten10,83 %15,47 %
Championkarten3,23 %4,61 %

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene Karten
Truhenlevel 15021
Truhenlevel 27521
Truhenlevel 310031
Truhenlevel 412541
Truhenlevel 515051
Truhenlevel 620061
Truhenlevel 725082
Truhenlevel 8325102
Truhenlevel 9400133
Truhenlevel 10500163
Truhenlevel 11600194
Truhenlevel 12700224
Truhenlevel 13800255
Truhenlevel 14900286
Truhenlevel 151000316
Truhenlevel 161100347
2 SterneGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische Karten
Truhenlevel 120062
Truhenlevel 230092
Truhenlevel 3400122
Truhenlevel 4500163
Truhenlevel 5600194
Truhenlevel 68002551
Truhenlevel 710003161
Truhenlevel 813004081
Truhenlevel 9160050101
Truhenlevel 10200062122
Truhenlevel 11240075152
Truhenlevel 12280088182
Truhenlevel 133200100203
Truhenlevel 143600112233
Truhenlevel 154000125253
Truhenlevel 164400138283
3 SterneGoldZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Truhenlevel 1800255
Truhenlevel 21200388
Truhenlevel 316005010
Truhenlevel 420006313
Truhenlevel 524007515
Truhenlevel 63200100202
Truhenlevel 74000125253
Truhenlevel 85200163334
Truhenlevel 96400200405
Truhenlevel 1080002505061
Truhenlevel 1196003006081
Truhenlevel 1211.20035070911
Truhenlevel 1312.800400801011
Truhenlevel 1414.400450901111
Truhenlevel 1516.0005001001311
Truhenlevel 1617.6005501101421
4 SterneZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenZufällige legendäre KartenZufällige Championkarten
Truhenlevel 110020
Truhenlevel 215030
Truhenlevel 320040
Truhenlevel 425050
Truhenlevel 530060
Truhenlevel 64008010
Truhenlevel 750010013
Truhenlevel 865013016
Truhenlevel 980016020
Truhenlevel 101000200253
Truhenlevel 111200240303
Truhenlevel 1214002803543
Truhenlevel 1316003204043
Truhenlevel 1418003604554
Truhenlevel 1520004005054
Truhenlevel 1622004405564

SAISONALE CHANCENTRUHEN

Saisonale Chancentruhen bieten Belohnungen, die auf dem Thema von Ereignissen oder auf bestimmten Einheiten basieren.

Jubiläums-Chancentruhe

Du kannst aus Jubiläums-Chancentruhen jede Menge festlicher Designbelohnungen erhalten! Außerdem hat diese Truhe keine Level. Jede Truhe bietet eine Chance auf jede der verfügbaren Designbelohnungen.

Mögliche Belohnungen

Jede geöffnete Jubiläums-Chancentruhe bietet die Chance, mit einem von 230 Designgegenständen belohnt zu werden:

BelohnungsartMengeChancen
Emote4364,47 %
Kampfbanner (Dekoration oder Rahmen)18230,47 %
Turmskin55,06 %

Eisenherz-Chancentruhe

Du kannst aus Eisenherz-Chancentruhen jede Menge frecher Belohnungen erhalten!

Karten und Entwicklungen in Eisenherz-Chancentruhen

Du kannst darin P.E.K.K.A.-Entwicklungsfragmente, eine vollständige P.E.K.K.A.-Entwicklung und die folgenden Karten finden:

GewöhnlichSeltenEpischLegendärChampion
KoboldeBlasrohrkoboldDunkler PrinzKoboldmaschineDr. Frankobold
KoboldgangKoboldkäfigKoboldfassMegaritterKleiner Prinz
SpeerkoboldeKoboldhütteKoboldfluchLavahundSkelettkönig
LakaienInfernoturmP.E.K.K.A.
LakaienhordeMegalakaiLeere

Banner und Emotes in Eisenherz-Chancentruhen

Frostfeuer-Chancentruhe

Du kannst aus Frostfeuer-Chancentruhen jede Menge Belohnungen mit Feuer- und Eis-Thematik erhalten.

Karten und Entwicklungen in Frostfeuer-Chancentruhen

Du kannst darin Magier-Entwicklungsfragmente, eine vollständige Magierentwicklung und die folgenden Karten finden:

GewöhnlichSeltenEpischLegendärChampion
BogenschützenFeuerballDrachenbabyEismagierBogenschützen-Königin
FeuerwerkerinOfenBallonLavahundBoss-Banditin
FeuergeistEisgolemKanonenkarrePhönixKleiner Prinz
EisgeistInfernoturmFrost
SchneeballMagierMauerbrecher

Banner und Emotes in Frostfeuer-Chancentruhen

Lebkuchen-Chancentruhe

Du kannst aus Lebkuchen-Chancentruhen jede Menge Belohnungen mit Winterfest-Thematik erhalten.

Karten und Entwicklungen in Lebkuchen-Chancentruhen

GewöhnlichSeltenEpischLegendärChampionEntwicklung
FledermäuseRieseDrachenbabyFriedhofBogenschützen-KöniginRitter-Entwicklungsfragmente
KanoneKoboldhütteKoboldfassInfernodracheDr. FrankoboldVollständige Ritterentwicklung
FeuerwerkerinMini-P.E.K.K.A.GiftFunkiGroßer Gräber
RitterMusketierinSkelettarmee
Königliche LuftpostZappysHexe

Banner und Emotes in Lebkuchen-Chancentruhen

ERSCHEINUNGSRATEN IN EISENHERZ-, FROSTFEUER- UND LEBKUCHEN-CHANCENTRUHEN

Seltenheitsgrad-Verbesserungschancen

Start-Seltenheitsgrad1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
1-Stern-Saisonale-Chancentruhe31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %

Belohnungschancen für Arenen 1–10

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten52,63 %28,57 %32,26 %37,04 %37,04 %
Seltene Karten47,37 %25,71 %29,03 %33,33 %33,33 %
Epische Karten22,86 %25,81 %29,63 %29,63 %
Banner22,86 %
Emotes12,90 %

Belohnungschancen für Arena 11+

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten52,63 %28,57 %25,77 %26,46 %26,46 %
Seltene Karten47,37 %25,71 %23,20 %23,81 %23,81 %
Epische Karten22,86 %20,62 %21,16 %21,16 %
Legendäre Karten10,82 %11,11 %11,11 %
Championkarten9,28 %9,52 %9,52 %
Banner22,86 %
Emotes10,31 %
Entwicklungsfragment7,94 %
Vollständige Entwicklung7,94 %

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGewöhnliche KartenSeltene Karten
Arenen 1–10133
Arenen 11–19255
Arena 20+357
2 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenBanner
Arenen 1–10501011
Arenen 11–191002031
Arena 20+1403031
3 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenChampionkartenEmote
Arenen 1–10200405--1
Arenen 11–194008010111
Arena 20+55011014211
4 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenChampionkartenEntwicklungsfragmente
Arenen 1–1080016020---
Arenen 11–19160032040431
Arena 20+220044055642
5 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenChampionkartenEntwicklungsfragmente (vollständige Entwicklung)
Arenen 1–10240048060---
Arenen 11–19480096012013106
Arena 20+7500140018020156

Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe

Du kannst aus Dreifache-Bedrohung-Chancentruhen jede Menge Belohnungen mit Bezug zur Musketierin erhalten.

Karten und Entwicklungen in Dreifache-Bedrohung-Chancentruhen

GewöhnlichSeltenEpischLegendärChampion
PfeileRammbockRiesenskelettBanditinGoldener Ritter
BomberElixiersammlerJägerMagieschützeKleiner Prinz
KoboldgangHeilungsgeistSpiegelKönigsgeistMönch
SchneeballMusketierinWut
KnallDrei MusketierinnenRunenriesin

Banner und Emotes in Dreifache-Bedrohung-Chancentruhen

ERSCHEINUNGSRATEN IN DREIFACHE-BEDROHUNG-CHANCENTRUHEN

Seltenheitsgrad-Verbesserungschancen

Start-Seltenheitsgrad1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
1-Stern-Dreifache-Bedrohung-Chancentruhe6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Belohnungschancen für Arenen 1–10

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten100,00 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Seltene Karten42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Epische Karten22,22 %12,50 %14,39 %
Banner25,00 %28,20 %
Emotes7,05 %
Entwicklungsfragment
Vollständige Entwicklung

Belohnungschancen für Arenen 11–19

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Seltene Karten42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Epische Karten22,22 %15,63 %15,15 %
Legendäre Karten4,69 %6,82 %
Championkarten4,55 %
Banner25,00 %30,30 %
Emotes7,58 %
Entwicklungsfragment4,55 %
Vollständige Entwicklung0,76 %

Belohnungschancen für Arena 20+

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Seltene Karten42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Epische Karten22,22 %15,63 %15,15 %
Legendäre Karten4,69 %6,82 %
Championkarten4,55 %
Banner25,00 %30,30 %
Emotes7,58 %
Entwicklungsfragment4,55 %
Vollständige Entwicklung0,76 %

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGewöhnliche Karten
Arenen 1–1030
Arenen 11–1975
Arena 20+125
2 SterneGewöhnliche KartenSeltene Karten
Arenen 1–106015
Arenen 11–1915050
Arena 20+25060
3 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische Karten
Arenen 1–10125353
Arenen 11–1937510010
Arena 20+50012512
4 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenBanner
Arenen 1–10250756-1
Arenen 11–197502002031
Arena 20+10002502551
5 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenChampionkartenBannerEmoteEntwicklungsfragmentEntwicklungsfragment (vollständige Entwicklung)
Arenen 1–105001501211
Arenen 11–19150040040621116
Arena 20+2000500501051116

Spuk- und Phantom-Chancentruhen

Du kannst aus Spuk- und Phantom-Chancentruhen jede Menge gruseliger Belohnungen erhalten!

Karten in beiden Truhen

GewöhnlichEpischSeltenLegendärChampion
PfeileBombenturmWächterFriedhofBoss-Banditin
BomberFeuerballBlitzNachthexeDr. Frankobold
LakaienInfernoturmGiftKönigsgeistSkelettkönig
SkeletteMini-P.E.K.K.A.Skelettarmee
SkelettdrachenGrabsteinHexe

Entwicklungsfragmente / vollständige Entwicklungen

Spuk-ChancentruhePhantom-Chancentruhe
Skelettarmee-EntwicklungsfragmentKönigsgeist-Entwicklungsfragment
Vollständige Skelettarmee-EntwicklungVollständige Königsgeist-Entwicklung
Königsgeist-Entwicklungsfragment
Vollständige Königsgeist-Entwicklung

Banner und Emotes in beiden Truhen

ERSCHEINUNGSRATEN IN SPUK- UND PHANTOM-CHANCENTRUHEN

Chancen auf Seltenheitsgrade

Start-Seltenheitsgrad1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
1-Stern-Spuk-Chancentruhe6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %
1-Stern-Phantom-Chancentruhe6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,70 %

Belohnungschancen für Arenen 1–10

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten100,00 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Seltene Karten42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Epische Karten22,22 %12,50 %14,39 %
Banner25,00 %28,20 %
Emotes7,05 %
Entwicklungsfragment
Vollständige Entwicklung

Belohnungschancen für Arenen 11–19

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Seltene Karten42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Epische Karten22,22 %15,63 %14,39 %
Legendäre Karten4,69 %6,47 %
Championkarten4,32 %
Banner25,00 %28,78 %
Emotes7,19 %
Entwicklungsfragment8,64 %
Vollständige Entwicklung1,44 %

Belohnungschancen für Arena 20+

1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Gewöhnliche Karten100,00 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Seltene Karten42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Epische Karten22,22 %15,63 %14,39 %
Legendäre Karten4,69 %6,47 %
Championkarten4,32 %
Banner25,00 %28,78 %
Emotes7,19 %
Entwicklungsfragment8,64 %
Vollständige Entwicklung1,44 %

Belohnungsmenge nach Seltenheitsgrad und Art

1 SternGewöhnliche Karten
Arenen 1–1030
Arenen 11–1975
Arena 20+125
2 SterneGewöhnliche KartenSeltene Karten
Arenen 1–106015
Arenen 11–1915050
Arena 20+25060
3 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische Karten
Arenen 1–10125353
Arenen 11–1937510010
Arena 20+50012512
4 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenBanner
Arenen 1–10250756-1
Arenen 11–197502002031
Arena 20+10002502551
5 SterneGewöhnliche KartenSeltene KartenEpische KartenLegendäre KartenChampionkartenBannerEmoteEntwicklungsfragmentEntwicklungsfragment (vollständige Entwicklung)
Arenen 1–105001501211
Arenen 11–19150040040651116
Arena 20+2000500501051116

ENTWICKLUNGS- UND HELDENBOXEN

Entwicklungsboxen enthalten ausschließlich Entwicklungsfragmente und lassen sich durch Ereignisse verdienen. Wenn du ein Entwicklungsfragment für eine Entwicklung erhältst, die du bereits besitzt, oder wenn du mehr erhältst, als du für deren Freischaltung benötigst, dann bekommst du stattdessen Karten derselben Einheit.

Heldenboxen enthalten nur Heldenfragmente und lassen sich über Ereignisse und den Gratispfad des Pass Royale erhalten. Wenn du einen Helden beschwörst, den du bereits besitzt, dann wird der doppelte Held in Karten derselben Einheit und 20 Heldenfragmente umgewandelt.

Diese Boxen funktionieren ähnlich wie Chancentruhen mit dreimaligem Tippen, wobei jedes Mal die Chance auf eine Verbesserung der Box besteht. Jedes Tippen bietet die Chance, die Box zu verbessern, damit sie mehr Belohnungen gewährt!

Erscheinungsraten von Entwicklungsboxen

Start-Seltenheitsgrad3 Sterne4 Sterne5 Sterne
3-Sterne-Evo-Box49,30 %45,60 %5,1 %
4-Sterne-Evo-Box79,20 %20,80 %
5-Sterne-Evo-Box100,00 %

Anzahl der vergebenen Entwicklungsfragmente

3 Sterne4 Sterne5 Sterne
126

Erscheinungsraten von Heldenboxen

Start-Seltenheitsgrad2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
2-Sterne-Heldenbox34,30 %52,10 %12,60 %1,00 %

Anzahl der vergebenen Heldenfragmente

2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
Heldenfragmente51040200

BLITZTRUHEN

Öffne Blitztruhen und verwende Blitzschläge, um Karten zu ersetzen, die du nicht haben möchtest. Die jeweilige Karte wird durch eine andere Karte mit demselben Seltenheitsgrad und derselben Anzahl an Exemplaren ersetzt. Diese Ersatzkarten werden mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus allen freigeschalteten Karten ausgewählt. Blitztruhen aus höheren Arenen enthalten mehr Blitzschläge! Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind drei verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.

ArenaBlitzschlägeKarten insgesamtZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische Karten
Arena 12806513
Arena 22656914
Arena 33957716
Arena 431108918
Arena 541159319
Arena 64130106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 115204166344
Arena 125220179374
Arena 136235191395
Arena 146250203425
Arena 156264215445
Arena 166269219455
Arena 176275223466
Arena 186280227476
Arena 196285231486
Arena 206289235486
Arena 216294239496
Arena 226300244506
Arena 236305248516
Arena 246310252526
Arena 256315256536
Arena 266320260536
Arena 276325264547
Arena 286330268557

LEGENDÄRE KÖNIGSTRUHE (ARENA 11+)

Jede Legendäre Königstruhe enthält garantiert eine legendäre Karte. Beim Öffnen werden dir Kartenpaare angezeigt und du kannst dich für jeweils eine der beiden Karten entscheiden. Du erhältst unterschiedlich viele Karten pro Truhe, aber pro Truhe sind sieben verschiedene Karten garantiert. Die Tabelle unten zeigt die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.

ArenaKarten insgesamtZufällige gewöhnliche KartenZufällige seltene KartenZufällige epische KartenChance auf zufällige legendäre KarteChance auf zufällige Championkarte
Arena 113402496822100 %
Arena 123502567023100 %
Arena 133602647224100 %
Arena 143702727424100 %
Arena 153802797625100 %
Arena 16+3802797625100 %100 %

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team