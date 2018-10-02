Fans aus aller Welt werden dazu eingeladen, das Weltfinale Live auf dem Clash Royale Esports Youtube Kanal zu schauen. Wenn du daran interessiert bist, persönlich an dem Event teilzunehmen, sind die Tickets ab sofort [hier] für 1450 JPY (ca. 11€) zuzüglich einer Servicegebühr erhältlich. Das Ticket beinhaltet ebenso limitierte Clash Royale Fanartikel.

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Nicht vergessen, am 1. Dezember auf YouTube.com/EsportsRoyale einzuschalten und die offizielle Website zum Weltfinale hier anzusehen!

Wir sehen uns in der Arena fürs Weltfinale,

Dein Clash Royale-Team