Es ist unser 3. Geburtstag! Gewinne Emotes!
NIMM AN DER FEIER TEIL!
Es waren 3 erstaunliche Jahre in Clash Royale und wir haben einige aufregende Events, die an unserem Geburtstagswochenende stattfinden!
Schau dir die Live-Turniere an und GEWINNE einen exklusiven EMOTE!
Das ganze Wochenende über, veranstalten einige unserer Lieblings-Royale Content Creators, Live-Turniere auf ihren Kanälen!
Spiele in einem dieser Turniere, um ein EXKLUSIVES Emote zu gewinnen, welches dieses Jahr nur durch das Turnier erhalten werden kann! Die Streamer werden die Emotes auch an einige Zuschauer vergeben - also hüpf rein und sorg dafür, dass deine Stimme gehört wird!
ZEITPLAN DER STREAMS!
Samstag, 2. März
18.00 Uhr - 21.00 Uhr JoJonas
Sonntag, 3. März
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr BigSpin
Alle Emotes und Preise werden innerhalb von 7 Tage überschreiben!
Neue Herausforderung!
Unsere Herausforderung, zum 3. Geburtstags, findet jetzt im Ereignisbereich statt!
Spiele dich durch die Decks von Retro Royale bis zu Modern Royale!
Vielen Dank, dass du uns hilfst, diese drei Jahre zu feiern!
<3,
Dein Clash Royale-Team