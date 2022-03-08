The Royale Crown Down!
Feiere mit uns den 6. Geburtstag von Clash Royale beim größten Community-Event aller Zeiten: dem ROYALE CROWN DOWN!
Vom 12. bis 14. März können alle Spieler mit ihrem Lieblingsteam an diesem Content-Creator-beworbenen Event teilnehmen!
Du hast täglich die Möglichkeit, in drei Herausforderungen im Spiel Punkte, Errungenschaften und Belohnungen zu verdienen und das sich ständig weiterentwickelnde Clash-Gameboard zu erweitern.
Globale Platzierungen werden täglich aktualisiert, damit du den Fortschritt deines Teams bis zum Ende verfolgen kannst.
HERAUSFORDERUNGEN IM SPIEL
Königliches Turnier
Beginn: 12. März, 10:00 Uhr
Ende: 17. März, 10:00 Uhr
Eintritt kostenlos, nur 1 Versuch
Sammle so viele Siege wie möglich und kassiere höchstens 5 Niederlagen. Kämpfe dich an die Spitze und sammle auf dem Weg Belohnungen!
Duo-Herausforderung
Beginn: 17. März, 10:00 Uhr
Ende: 21. März, 10:00 Uhr
9 Siege / max. 3 Niederlagen
Mitmachen kostenlos, 50 Juwelen für erneuten Versuch (kostenlos für Besitzer eines Pass Royale)
Tu dich in dieser Duo-Herausforderung mit einem Freund oder einem zufälligen Mitspieler zusammen! Kein besonderer Spielmodus, nur die guten alten klassischen Duokämpfe.
Legendarays Unbegrenzter-Elixiervorrat-Herausforderung
Beginn: 21. März, 10:00 Uhr
Ende: 24. März, 10:00 Uhr
9 Siege / max. 3 Niederlagen
Mitmachen kostenlos, 50 Juwelen für erneuten Versuch (kostenlos für Besitzer eines Pass Royale)
Einer der beliebtesten und chaotischsten Spielmodi ist für eine besondere Herausforderung zurück! Kannst du mithalten?
HIER SIND DIE TEAMKAPITÄNE!
ARTUBE CLASH - Team Musketierin
OUAHLEOUFF - Team Barbar
BENIJU - Team Schweinereiter
SIRTAG - Team Kobold
CLASHART - Team Mini-P.E.K.K.A.
JOJONAS - Team Widderreiterin
GRAX - Team Drachenbaby
けんつめし (Kent) - Team Skelett
ORANGE JUICE - Team Bogenschütze
YOSOYRICK - Team Hexe
JUNE: Team Ritter
CLASH WITH ASH - Team Magier
BELOHNUNGEN FÜR ALLE
Durch die Teilnahme an den Herausforderungen kannst du Punkte für dein Team sammeln und außerdem exklusive Errungenschaften und Belohnungen freischalten, wie zum Beispiel:
Ein spezielles Emote namens „Heilender Freund“ für den ersten Sieg im Royal Tournament
Magische Münzen zur Verteilung an die Community durch die Kapitäne
Und ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Update!
DIE GROSSE ÜBERRASCHUNG
Außer ewigem Ruhm in der Clash Royale-Community gibt es für das Gewinnerteam noch eine supergeheime und einzigartige Belohnung!
KOMM UND FEIERE MIT UNS!
Schau für mehr Infos auf der Royale-Crown-Down-Website vorbei und melde dich direkt mit deiner Supercell ID an! Danach aktualisiert das Spiel automatisch deinen Fortschritt beim Event.
Mach dich bereit für den Kampf deines Lebens!
Wir sehen uns in der Arena!