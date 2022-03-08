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8. März 2022
Blog – Clash Royale

The Royale Crown Down!

Feiere mit uns den 6. Geburtstag von Clash Royale beim größten Community-Event aller Zeiten: dem ROYALE CROWN DOWN!

Vom 12. bis 14. März können alle Spieler mit ihrem Lieblingsteam an diesem Content-Creator-beworbenen Event teilnehmen!

Du hast täglich die Möglichkeit, in drei Herausforderungen im Spiel Punkte, Errungenschaften und Belohnungen zu verdienen und das sich ständig weiterentwickelnde Clash-Gameboard zu erweitern.

Globale Platzierungen werden täglich aktualisiert, damit du den Fortschritt deines Teams bis zum Ende verfolgen kannst.

HERAUSFORDERUNGEN IM SPIEL

Königliches Turnier

  • Beginn: 12. März, 10:00 Uhr

  • Ende: 17. März, 10:00 Uhr

  • Eintritt kostenlos, nur 1 Versuch

Sammle so viele Siege wie möglich und kassiere höchstens 5 Niederlagen. Kämpfe dich an die Spitze und sammle auf dem Weg Belohnungen!

Duo-Herausforderung

  • Beginn: 17. März, 10:00 Uhr

  • Ende: 21. März, 10:00 Uhr

  • 9 Siege / max. 3 Niederlagen

  • Mitmachen kostenlos, 50 Juwelen für erneuten Versuch (kostenlos für Besitzer eines Pass Royale)

Tu dich in dieser Duo-Herausforderung mit einem Freund oder einem zufälligen Mitspieler zusammen! Kein besonderer Spielmodus, nur die guten alten klassischen Duokämpfe.

Legendarays Unbegrenzter-Elixiervorrat-Herausforderung

  • Beginn: 21. März, 10:00 Uhr

  • Ende: 24. März, 10:00 Uhr

  • 9 Siege / max. 3 Niederlagen

  • Mitmachen kostenlos, 50 Juwelen für erneuten Versuch (kostenlos für Besitzer eines Pass Royale)

Einer der beliebtesten und chaotischsten Spielmodi ist für eine besondere Herausforderung zurück! Kannst du mithalten?

HIER SIND DIE TEAMKAPITÄNE!

ARTUBE CLASH - Team Musketierin

OUAHLEOUFF - Team Barbar

BENIJU - Team Schweinereiter

SIRTAG - Team Kobold

CLASHART - Team Mini-P.E.K.K.A.

JOJONAS - Team Widderreiterin

GRAX - Team Drachenbaby

けんつめし (Kent) - Team Skelett

ORANGE JUICE - Team Bogenschütze

YOSOYRICK - Team Hexe

JUNE: Team Ritter

CLASH WITH ASH - Team Magier

BELOHNUNGEN FÜR ALLE

Durch die Teilnahme an den Herausforderungen kannst du Punkte für dein Team sammeln und außerdem exklusive Errungenschaften und Belohnungen freischalten, wie zum Beispiel:

  • Ein spezielles Emote namens „Heilender Freund“ für den ersten Sieg im Royal Tournament

  • Magische Münzen zur Verteilung an die Community durch die Kapitäne

  • Und ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende Update!

DIE GROSSE ÜBERRASCHUNG

Außer ewigem Ruhm in der Clash Royale-Community gibt es für das Gewinnerteam noch eine supergeheime und einzigartige Belohnung!

KOMM UND FEIERE MIT UNS!

Schau für mehr Infos auf der Royale-Crown-Down-Website vorbei und melde dich direkt mit deiner Supercell ID an! Danach aktualisiert das Spiel automatisch deinen Fortschritt beim Event.

Mach dich bereit für den Kampf deines Lebens!
Wir sehen uns in der Arena!