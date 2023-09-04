KÖNIGSGAMBIT SAISON
Willkommen zum ...
Königsgambit!
In dieser Saison hält Chess.com in Clash Royale Einzug!
NEUER SPIELMODUS
Mit Chess Royale haben wir ein brandneues Ereignis für euch auf Lager, das eure Arena in ein lebendiges Schachbrett verwandelt!
Nutzt eure Schachkenntnisse, um eure Gegner zu besiegen! Oder spammt einfach an der Brücke. Was immer funktioniert.
Chess Royale ist vom 11. bis 18 September über das Ereignismenü spielbar.
- Königsrekruten: 4. - 11. September
Spiele mit der neuen Kartenentwicklung der Königsrekruten!
⚔️ Herausforderung: 8. - 12. September
♟️ Schach Royale: 11. - 18. September
Brandneues Ereignis. Hol dir dein Emote!
⚔️ Herausforderung: 15. - 19. September
- Spieglein, Spieglein: 18. - 25. September
⚔️ Herausforderung: 22. - 26. September
- Die Rache des Prinzen!: 22. September - 2. Oktober
⚔️ Herausforderung: 29. September - 3. Oktober
👑 Klassisches Königliches Turnier 👑
9. - 13- September
⬆️ Dreifachauswahl-Turnier ⬇️
23. - 27. September
SCHACH-DESIGNS
Mit dem Pass Royale könnt ihr einen neuen Turmskin im Schach-Look freischalten.
Spielt in der neuen Schacharena auf dem Legendenpfad!