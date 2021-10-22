Diese Änderung wird es euch ermöglichen, bereits einen großen Teil des Fortschritts auf dem Weg zu den neuen Kartenstufen zu haben, wenn das Update live geht!

Ein Beispiel:

Wenn du derzeit eine legendäre Karte auf Maximalstufe (13) hast, bekommst du direkt einen Stapel von 14 Karten gutgeschrieben. Du brauchst nur 6 weitere, um genug für Stufe 14 zu haben.

Wenn du eine gewöhnliche Karte auf Stufe 12 hast, bekommst du 500 Karten gutgeschrieben.

Diese Entschädigung tritt in Kraft, sobald das Update erscheint, und zwar zur gleichen Zeit wie die Neuverteilung der Erfahrung (weitere Informationen dazu im vorherigen Artikel).

Wir können es kaum erwarten, mehr Informationen über das nächste Update mit euch zu teilen... sehr bald!

Das Clash Royale-Team