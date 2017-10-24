Macht euch diese Woche auf ein episches Event gefasst: King’s Cup ist zurück!

King’s Cup Herausforderung: Okt. 25 – 29

King’s Cup Turnier: Okt. 28 – 29







Schaut das Turnier live am Samstag den 28. und Sonntag den 29. Oktober.







Die Herausforderung ist eine „blindes Deck“-Herausforderung, mit Decks die von Teams erstellt wurden die am Turnier teilnehmen! Eure Lieblingsyoutuber haben sich mit Profi-Spielern für King's Cup Teams zusammengetan (mehr Informationen hier) – dann hat jedes Team sein eigenes „Signature Deck“ für die Herausforderung erstellt.

Hier sind die Decks die sie erstellt haben – diese Decks werdet ihr in der Herausforderung spielen!

