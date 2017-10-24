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24. Okt. 2017
Blog – Clash Royale

King's Cup Herausforderung

Macht euch diese Woche auf ein episches Event gefasst: King’s Cup ist zurück!

King’s Cup Herausforderung: Okt. 25 – 29 

King’s Cup Turnier: Okt. 28 – 29


Schaut das Turnier live am Samstag den 28. und Sonntag den 29. Oktober.

 

Die Herausforderung ist eine „blindes Deck“-Herausforderung, mit Decks die von Teams erstellt wurden die am Turnier teilnehmen! Eure Lieblingsyoutuber haben sich mit Profi-Spielern für King's Cup Teams zusammengetan (mehr Informationen hier) – dann hat jedes Team sein eigenes „Signature Deck“ für die Herausforderung erstellt. 

Hier sind die Decks die sie erstellt haben – diese Decks werdet ihr in der Herausforderung spielen! 

Viel Erfolg und habt Spaß!

Wir sehen uns in der Arena, euer Clash Royale Team