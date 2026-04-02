Kombotaktiken: Balanceänderungen für Saison 7
2. April
EINHEITEN
Riesenskelett
Bomben-Flächenschaden: 300/600/1200/2400 → 200/400/800/1600 (-33 %) ▼
Betäubungsdauer: 2 Sekunden auf allen Leveln → 1/2/3/5 Sekunden ▲
Das Riesenskelett ist dem Koboldvernichter ziemlich ähnlich, also wollen wir es mittels seiner Massenkontrollfähigkeit mehr herausstechen lassen.
P.E.K.K.A.
Trefferpunkte: 1400 → 1600 (+14 %) ▲
P.E.K.K.A. konnte einfach nicht genug einstecken für ihre Rolle.
Blasrohrkobold
Angriffsreichweite: 5 → 4 (-20 %) ▼
Angriffsschaden: 70 → 80 (+14 %) ▲
Zusätzliche Reichweite scheint dem Blasrohrkobold keinen allzu großen Dienst zu erweisen. Um einen Ausgleich für die verringerte Reichweite zu schaffen, erhöhen wir seinen Schaden.
16. März
HERRSCHER
Koboldkönigin
Kobold-Erscheinungsrate: 25 % → 33 % (+32 %) ▲
Der Koboldkönigin fehlte noch ein kleiner Schubser, um sie zur größten Koboldanführerin aller Zeiten zu machen. Nun lässt sie Gegner ihr grünes Wunder erleben!
Kampfmaschine
Steigerung der Gebäude-Treffergeschwindigkeit von Level zu Level: 1 → 1,2 (+20 %) ▲
Das Hochleveln von Gebäuden hat sie im späteren Spiel nicht stark genug gemacht. Daher haben wir die Steigerung ihrer Treffergeschwindigkeit von Level zu Level erhöht, damit sie mit Einheiten mithalten können.
Dolchherzogin
Bonus-Treffergeschwindigkeit des Dolchs: 150 % → 180 % (+20 %) ▲
Der Dolch der Herzogin muss ihre Einheiten mehr verstärken, damit sie seine Fähigkeit wahrhaftig zu schätzen lernen.
EINHEITEN
Drachenbaby
Schaden: 130 → 100 (-23 %) ▼
Reichweite: 3 → 2 (-33 %) ▼
Das Drachenbaby war mit seinem Flächenschaden-Burst zu stark. Indem wir seine Reichweite verringern, wird es größerer Gefahr ausgesetzt.
Bogenschützen-Königin
Treffer, um Fähigkeit zu aktivieren: 5/4/3/2 → 4/3/2/1 (+20 %/+25 %/+33 %/+50 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,67 Sekunden → 1,42 Sekunden (+15 %) ▲
Die Bogenschützen-Königin konnte ihr majestätisches Potenzial mit ihrer überarbeiteten Fähigkeit nicht komplett ausleben. Nun sollte sie stark genug sein, um ihre Kosten von 5 Elixier zu rechtfertigen.
EIGENSCHAFTEN
Drache
Schadensverringerung: 50 % → 33 % (-34 %) ▼
Bonusschaden: 50 % → 33 % (-34 %) ▼
Der letzte Buff der Dracheneigenschaft machte unsere fliegenden Freunde zu mächtig. Uns sind die Schuppen von den Augen gefallen, weshalb wir sie mit dieser Abschwächung ausbalancieren.
Krieger
Aktivierungszeit: 8 Sekunden → 4 Sekunden (-50 %) ▲
Bonusschaden:
2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲
4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲
Bonus-Treffergeschwindigkeit:
2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲
4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲
Die Fähigkeiten von Kriegern wurden zu spät aktiviert, wodurch sie keinen großen Einfluss auf das Spielgeschehen hatten. Wir wissen, dass sie für Größeres bestimmt sind, weshalb Krieger fürs Bekriegen eine kritische Verstärkung kriegen.
FEHLERBEHEBUNGEN
Hexe
Wir haben einen Fehler behoben, durch den ihre beschworenen Skelette über mehr TP und Schaden verfügten als beabsichtigt.
Skelettdrache
Wir haben einen Fehler behoben, durch den geklonte Skelettdrachen mit vollen TP erschienen.
23. Februar
HERRSCHER
Koboldkönigin
Aktivierung von Kobold-Eigenschaft: 0 → 1 (+100 %) ▲
Kobold-Erscheinungsrate: 33 % → 25 % (-24 %) ▼
Warum? Die Koboldkönigin ist schon länger nicht so stark, wie sie sein sollte. Nun zählt sie für die Kobold-Eigenschaft dazu, um hoffentlich eine mächtigere Koboldarmee aufbauen zu können.
Abbildlegende
TP-Zuwachs durch Levelerhöhung: 170 % → 150 % (-12 %) ▼
Warum? Mit dem Abbild ist nicht zu spaßen. Wir verringern den TP-Zuwachs von Level zu Level, um die Dinge auf dem Schlachtfeld etwas fairer zu gestalten.
EINHEITEN
Blasrohrkobold
Elixierkosten: 3 → 2 ▲
Trefferpunkte: 550 → 350 (-36 %) ▼
Warum? Mit den geringeren Kosten des Blasrohrkobolds möchten wir sicherstellen, dass er gegenüber anderen Damage-Dealern für 2 Elixier keinen allzu großen Vorteil genießt.
Königsriese
Elixierkosten: 2 → 3 ▼
Trefferpunkte: 900 → 1000 (+11 %) ▲
Schaden: 80 → 100 (+25 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,66 Sekunden → 2 Sekunden (+20 %) ▼
Warum? Einheiten, die mehr Elixier kosten, sollten auch mächtiger sein!
P.E.K.K.A.
Elixierkosten: 3 → 4 ▼
Trefferpunkte: 1200 → 1400 (+17 %) ▲
Schaden: 330 → 350 (+6 %) ▲
Fähigkeit: Verursacht weitreichenden Flächenschaden mit ihrem Schwertschwung.
Warum? Die Leistungsträgerin P.E.K.K.A. wurde nun mit einer Fähigkeit ausgestattet, wodurch sie noch dominanter wird.
Prinz
Elixierkosten: 3 → 4 ▼
Trefferpunkte: 800 → 1100 (+38 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,42 Sekunden → 1,66 Sekunden (+16 %) ▼
Warum? Mehr Elixier bedeutet mehr Macht.
Bogenschützen-Königin
Schaden: 90 → 100 (+11 %) ▲
Treffergeschwindigkeit: 1,25 Sekunden → 1,66 Sekunden (+32 %) ▼
Fähigkeit: Einfache Auslösung → Mehrfachauslösung ▲
Warum? Die glorreiche Bogenschützen-Königin wurde mit einer neuen Fähigkeit ausgestattet, die ihre Schnellfeuer-Unsichtbarkeit mehrfach auslöst.
EIGENSCHAFTEN
Ass
Vorher: Asse erhalten Bonusschaden und -Treffergeschwindigkeit.
Jetzt: Asse erhalten Bonusschaden.
Bonusschaden:
2/4: 40
4/4: 70 → 100 (+43 %) ▲
Heilungs-% pro besiegter Einheit:
2/4: 40 → 50 (+25 %) ▲
4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼
Warum? Asse boten zu viele verschiedene Verstärkungen. Daher haben wir das Ganze simpler gestaltet und betonen nun ihre Kraft und ihren starken Charakter.
Clan
Vorher: Clan-Einheiten heilen sich schnell und erhalten Bonus-Treffergeschwindigkeit.
Jetzt: Das Team erhält Bonus-TP, Clan-Einheiten erhalten die doppelte Menge.
Warum? Clan-Einheiten haben mit mehreren Verstärkungen andere Einheiten abserviert. Wir haben die Eigenschaft simpler und direkter gestaltet, damit die Verteidigung gegen sie einfacher wird.
Titan
Vorher: Titanen erleiden weniger Schaden.
Jetzt: Jeder Titan wird individuell verstärkt.
Riese: Der Riese und Einheiten in seinem Umkreis erleiden weniger Schaden.
Königsriese: Der Königsriese und Einheiten in seinem Umkreis verursachen mehr Schaden.
Warum? Titanen bekommen einzigartige Fähigkeiten, die mehr kolossale strategische Möglichkeiten bieten.
Feuer
Vorher: Einheiten mit der Feuereigenschaft erhalten anhäufbaren Bonusschaden, wenn sie Gegner besiegen.
Jetzt: Jede Feuer-Einheit wird individuell verstärkt.
Magier: Der Magier erhält bis zu 6-mal mit jeder Attacke mehr Bonusschaden.
Drachenbaby: Das Drachenbaby und Einheiten in seinem Umkreis erhalten Bonus-Angriffsgeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
Warum? Feuer-Einheiten haben individuelle Fähigkeiten und brennen jetzt auf noch mehr strategische Möglichkeiten.
Adel
Vorher: Vordere Adel-Einheiten erleiden weniger Schaden, während hintere Adel-Einheiten Bonusschaden erhalten.
Jetzt: Angrenzende Adel-Einheiten erleiden weniger Schaden und richten Bonusschaden an.
Warum? Wir haben diese Eigenschaft vereinfacht, damit sie so direkt wie möglich gestaltet ist. Komplexität ist nicht nobel!
Superstar
Gefüllte Fähigkeitsleiste:
2/4: 1/3 → 50 % (+50 %) ▲
4/4: 2/3 → 100 % (+50 %) ▲
Warum? Grenzen? Nie gehört. Diese Einheiten sind jetzt echte Superstars.
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team