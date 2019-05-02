In jeder Saison werden die Liga-Trophäen zu einen bestimmten Punkt zurückgestuft. Deine Trophäen werden auf 50% der Trophäen zurückgesetzt, wenn du bei ÜBER 4000 Trophäen bist.

Vorerst haben wir angegeben, dass dieses 75% betragen würde, jedoch kamen wir nach deutlicher Analyse unserer Daten zum Endschluss, dass es am besten für die Spieler wäre, die ursprünglichen Trophäen-Zurückstufung auf 50% zu lassen.