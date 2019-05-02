Kommender Ligasaisonneustart & neue Belohnungen!
Was bedeutet/ist der Liga-Neustart?
In jeder Saison werden die Liga-Trophäen zu einen bestimmten Punkt zurückgestuft. Deine Trophäen werden auf 50% der Trophäen zurückgesetzt, wenn du bei ÜBER 4000 Trophäen bist.
Vorerst haben wir angegeben, dass dieses 75% betragen würde, jedoch kamen wir nach deutlicher Analyse unserer Daten zum Endschluss, dass es am besten für die Spieler wäre, die ursprünglichen Trophäen-Zurückstufung auf 50% zu lassen.
Neue Trophäenpfad-Belohnungen (über 4000 Trophäen)
Du kannst alle Trophäenpfad-Belohnungen von 4000 bis zu deinen neuen, zurücksetzten Trophäenstand einsammeln, sobald die neue Saison startet.
Keinen Grund zur Sorge! Falls du, aus irgendeinem Grund, keine Belohnungen aus der vorherigen Saison einsammeln konntest, werden dir diese automatisch gutgeschrieben und du wirst alle nicht eingesammelten Truhen aus der vorherigen Saison öffnen können, nachdem die Saison neu gestartet ist.
Neue Belohnungen
Nach dem Feedback der Community, internen Besprechungen und zum Schluss, unserer Datenanalyse, haben wir beschlossen, einige Trophäenpfad-Belohnungen zu ändern!
Trophäenpfad; April-Belohnungen (ALT); Mai-Belohnungen (NEU)
4150
; 1 gewöhnliche Tauschmarke; 1 epische Tauschmarke
4450
; 1 seltene Tauschmarke; 5 zufällige epische Karten
4800
; 1 epische Tauschmarke; 1 legendäre Tauschmarke
4900
; Blitztruhe; Epische Truhe
5150
; 1 legendäre Tauschmarke; 50 zufällige seltene Karten
5800
; 1 gewöhnliche Tauschmarke; 10 zufällige epische Karten
Noch Fragen?
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