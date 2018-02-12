Hinweis: Dieses Spielbalance-Update gilt noch nicht! Es wird erst ab dem 12.02. wirksam.

Um die Kartenbalance in Clash Royale zu prüfen, spielen wir das Spiel, schauen uns das Feedback der Community an und werten Statistiken aus. Ihr könnt mit regelmäßigen Balance-Updates rechnen, die das Gameplay so ausgewogen und unterhaltsam wie möglich gestalten sollen.

Dieses Mal kümmern wir uns um den Megaritter, das Skelettfass, den Ritter und mehr!

Megaritter: Erscheinungs- und Sprungschaden −25 %; Radius seines Sprungs in die Arena verringert. So trifft er mit diesem Sprung keine Feinde in der Gegnerhälfte mehr, wenn er in deiner Hälfte eingesetzt wird.

Skelettfass: Anzahl Skelette von 8 auf 6 verringert.

Ritter: Trefferpunkte −6 %

Infernodrache: Braucht nun länger, um zwischen Zielen zu wechseln.

Walküre: Treffergeschwindigkeit nun 1,4 s (bislang 1,5 s)

Banditin: Minimale Distanz für Sprint nun 3,5 (bislang 4)

Dunkler Prinz: Treffergeschwindigkeit nun 1,3 s (bislang 1,4 s); Trefferpunkte +5 %

Magieschütze: Bereitet sich auf die Arena vor ...

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Wir sehen uns in der Arena!

Euer Clash Royale-Team