MÖGE SLASH ROYALE BEGINNEN!
Der König ist übergeschnappt!
Mach dich bereit! Vom 18. bis 26. Oktober bieten wir etwas, das es noch nie in Clash Royale gegeben hat:
SLASH ROYALE!
ALLE KOSTEN WERDEN HALBIERT!
Das hast du richtig gehört!
In den nächsten 10 Tagen kostet jede Karte, die du verbesserst, die Hälfte des üblichen Goldpreises!
Das Gleiche gilt für Starlevel.
Cool!
DER GRÖSSTE GOLDRAUSCH ALLER ZEITEN!
Brauchst du Gold? Super!
Bereite dich auf den großen Goldrausch vor! Du wirst je nach Arenalevel bis zu 200.000 Gold verdienen können!
TÄGLICHE GOLDGESCHENKE UND MEHR!
Und das ist noch nicht alles!
Darüber hinaus erscheinen im Shop während des Slash-Royale-Ereignis tägliche Geschenke (insgesamt bis zu 50.000 Gold)!
Außerdem hast du die Chance, bis zu 50.000 Gold in der Goldener-Spiegel-Herausforderung (18 bis 21. Oktober) sowie weitere 25.000 Gold auf dem kostenlosen Pfad des globalen Dreifachelixier-Turniers (22. bis 26. Oktober) zu verdienen.
Insgesamt kannst du während der 10 Tage SLASH ROYALE mehr als 300.000 Gold verdienen!
Irre!
DIE BÜCHEREI HAT GEÖFFNET
Zum ersten Mal können Spieler mehrere Bücherangebote kaufen, sie stapeln und damit so viele Karten wie möglich verbessern.
Warum das Ganze?
Niemand weiß warum … oder vielleicht doch?
Dein Clash-Royale-Team