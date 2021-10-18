Und das ist noch nicht alles!

Darüber hinaus erscheinen im Shop während des Slash-Royale-Ereignis tägliche Geschenke (insgesamt bis zu 50.000 Gold)!

Außerdem hast du die Chance, bis zu 50.000 Gold in der Goldener-Spiegel-Herausforderung (18 bis 21. Oktober) sowie weitere 25.000 Gold auf dem kostenlosen Pfad des globalen Dreifachelixier-Turniers (22. bis 26. Oktober) zu verdienen.

Insgesamt kannst du während der 10 Tage SLASH ROYALE mehr als 300.000 Gold verdienen!

Irre!

