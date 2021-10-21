MACH DICH BEREIT...
Nach mehr als 5 Jahren, 103 Karten und Billionen von Kämpfen ist die Zeit endlich gekommen.
LEVEL 14 KOMMT ENDLICH MIT DEM NÄCHSTEN UPDATE!
ZEIT FÜR EINEN LEVELAUFSTIEG!
Das Clash Royale-Team hat es sich für 2021 zum Ziel gemacht, den Spielerfortschritt zu fördern und das möchten wir auch mit dem nächsten Update fortsetzen.
Mit Level 14 wird es einen höheren Wert für Schaden/Trefferpunkte des Königs-/Prinzessinnenturms geben und du wirst deine Karten noch weiter verbessern können.
SCHNELLERER FORTSCHRITT!
Damit Spieler schneller denn je hochleveln können, haben wir die Verbesserungskosten für Königslevel und Karten von 11–13 reduziert.
LEG JETZT LOS!
Slash Royale läuft weiter und wird dir gewaltig dabei helfen, das Gold zu bekommen, das du brauchst!
„Ich bin auf Level 13. Verliere ich meine EP, wenn ich meine Karten jetzt verbessere?“
Nein!
Alle EP, die du auf Königslevel 13 beim Verbessern und Spenden von Karten angesammelt hast, werden dir gutgeschrieben!
Du könntest Königslevel 14 also schon erreichen, wenn das Update veröffentlicht wird!
Nicht übel.
DA MUSS ES NOCH MEHR GEBEN!
Ja!
Mit dem nächsten Update kommt noch mehr, aber das müssen wir erst einmal geheim halten.
Wir teilen diese Infos mit euch, sobald wir die Details haben.
FINDET EUREN NEUEN KÖNIGSLEVEL HERAUS!
Rechnet aus, wie viele Erfahrungspunkte ihr bekommt, wenn das Update veröffentlicht wird!
Mit dem Königslevel-Vorausseher-Tool von RoyaleAPI geht das HIER!