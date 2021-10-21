Slash Royale läuft weiter und wird dir gewaltig dabei helfen, das Gold zu bekommen, das du brauchst!

„Ich bin auf Level 13. Verliere ich meine EP, wenn ich meine Karten jetzt verbessere?“

Nein!

Alle EP, die du auf Königslevel 13 beim Verbessern und Spenden von Karten angesammelt hast, werden dir gutgeschrieben!

Du könntest Königslevel 14 also schon erreichen, wenn das Update veröffentlicht wird!

Nicht übel.