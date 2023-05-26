KOSTEN FÜR DIE VERBESSERUNG AUF LEVEL 15
Wie viel Gold kostet es, Karten auf Level 15 zu verbessern?
Nichts. Null. Nada. Niente.
Die Verbesserung auf Level 15 kostet KEIN GOLD!
Wir haben euer Feedback gehört, und zwar laut und deutlich. Mit Level 14 wurde es aufgrund der Goldkosten schwer, Decks maximal zu verbessern.
Wie also verbessert man Karten auf Level 15? Mit Elitejokern.
ELITELEVEL (Level 15/Max. Level)
Max. Level sind nicht mehr. Heißen wir ELITELEVEL willkommen!
Der Elitelevel ist der höchste von einer Karte erreichbare Level. Man könnte ihn auch Max. Level nennen ... Das klingt allerdings nicht so cool.
Erreicht eine Karte Level 14, werden alle zusätzlichen Karten dieser Art in Elitejoker umgewandelt. Diese kannst du für eine beliebige Karte auf Level 14 verwenden, um Fortschritt hin zum Elitelevel zu machen.
TL;DR: Der Höchstlevel heißt jetzt Elitelevel.
WAS IST DER HAKEN?
Wenn wir Elitekarten hinzufügen, werden wir das „überschüssige“ Gold für maximal verbesserte Karten entfernen (also das zusätzliche Gold für das Erhalten weiterer Exemplare).
DOCH DAS BEDEUTET ...
ZUSÄTZLICHES GOLD FÜR SPIELER
Wir haben einen Ausgleich dafür geschaffen, dass dieses „überschüssige“ Gold aus dem Spiel verschwindet. Nach dem Update wird es möglich sein, im Spiel mehr als dreimal so viel Gold zu verdienen.
SLASH ROYALE IST ZURÜCK!
50 % Rabatt auf ALLE Goldkosten für Kartenverbesserungen!
Wir werden als Vorbereitung auf Elitelevel ein weiteres Slash-Royale-Ereignis abhalten.
Slash Royale wird vom 5. bis 18. Juni laufen.
MEHR INFOS
Es ist schwer, Elitelevel zu bekommen. Da sie der höchste erreichbare Level sind, gehen wir davon aus, dass nur eine sehr geringe Anzahl an Spielern über Karten auf Elitelevel verfügen wird. Sie sind eben die Elite!
Daher wird der Legendenpfad ungefähr sechs Monate lang ab der Einführung von Eliteleveln weiterhin auf Level 14 begrenzt sein.
In Clankriegen und auf dem Trophäenpfad können Elitelevel sofort verwendet werden.
Ereignisse werden noch immer auf Level 11 begrenzt sein.
ELITELEVEL UND KARTENENTWICKLUNGEN
Kartenentwicklungen werden NICHT von Eliteleveln abhängig sein. Es wird nicht nötig sein, über Elitelevel zu verfügen, um die kommenden Kartenentwicklungen nutzen zu können.
Mehr Infos dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt ...
Die oben beschriebene Funktion befindet sich in Arbeit und kann von der endgültigen Version abweichen.