Max. Level sind nicht mehr. Heißen wir ELITELEVEL willkommen!



Der Elitelevel ist der höchste von einer Karte erreichbare Level. Man könnte ihn auch Max. Level nennen ... Das klingt allerdings nicht so cool.

Erreicht eine Karte Level 14, werden alle zusätzlichen Karten dieser Art in Elitejoker umgewandelt. Diese kannst du für eine beliebige Karte auf Level 14 verwenden, um Fortschritt hin zum Elitelevel zu machen.



TL;DR: Der Höchstlevel heißt jetzt Elitelevel.

